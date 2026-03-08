Es hat etwas gedauert, bis die CDU am Sonntagabend ihr Desaster eingestanden hat. Aber es ist ja auch ein schwer verkraftbares Ergebnis. Vor einem halben Jahr hatte die CDU noch 14 Prozentpunkte vor den Grünen gelegen. In der Bundespartei war der Einzug in die Stuttgarter Staatskanzlei bereits fest eingepreist. Es sollte der schwungvolle Auftakt in dieses außerordentlich wichtige Wahljahr werden. Es folgen ja noch Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt dieser Rückschlag. Nur Platz zwei. Das muss man erst mal annehmen.
Sieg der Grünen in Baden-WürttembergDie CDU-Spitze erklärt sich für unschuldig
Nur Platz zwei in Baden-Württemberg – an der Bundespartei habe es nicht gelegen, erklären führende Christdemokraten sogleich. Doch dieser Rückschlag dürfte noch Folgen haben.
Von Robert Roßmann, Berlin
