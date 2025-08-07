Die Beliebtheitskurve der Regierung sinkt, die Nervosität in der CDU steigt. Der Chef des Arbeitnehmerflügels befürchtet, dass die Partei zwischen AfD und Linken aufgerieben wird. Fragen von Mieten und Eigentum müssten deshalb ins Zentrum gerückt werden.

Von Robert Roßmann, Berlin

Die schlechten Umfragewerte der CDU sorgen in Teilen der Partei für Krisenstimmung. In der jüngsten Erhebung von Forsa liegen Union und AfD gleichauf bei 25 Prozent, die Linke kommt auf zwölf Prozent. AfD und Linke haben sich damit gegenüber ihren Ergebnissen bei der Bundestagswahl deutlich verbessert. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwischen AfD und Linken aufgerieben werden“, sagt der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, der Süddeutschen Zeitung. „Die Umfragen für die Koalition sind dramatisch.“