Nach Medieninformationen will die CDU-Chefin zudem in absehbarer Zeit den Parteivorsitz abgeben.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will nach Informationen mehrerer Medien auf eine Kanzlerkandidatur verzichten und den Parteivorsitz in absehbarer Zeit abgeben. Wie unter anderem das ARD-Hauptstadtstudio meldet, will Kramp-Karrenbauer offenbar im Sommer noch den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren und im Anschluss den Parteivorsitz abgeben.

Nach Informationen von Focus Online sagte Kramp-Karrenbauer am Morgen im CDU-Präsidium, dass sie die Kanzlerkandidatur nicht anstrebe. Angesichts der letzten Wochen halte sie es für "offensichtlich", dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur beziehungsweise Kanzlerschaft in eine Hand gehörten. Alles andere schwäche die CDU.

Die Mitglieder des CDU-Präsidiums reagierten der Nachrichtenagentur dpa zufolge mit langem Schweigen auf die Ankündigung Kramp-Karrenbauers.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich dafür aus, dass Kramp-Karrenbauer Ministerin bleibt. Auch das wurde aus der Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin bekannt. Merkel habe Kramp-Karrenbauer zudem ihren großen Dank ausgesprochen.

Kramp-Karrenbauer war im Zuge der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen in die Kritik geraten. Von verschiedenen Seiten wurde ihr Führungsschwäche attestiert - zum einen da es überhaupt zu der Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich mit Stimmen der CDU und der AfD gekommen war, zum anderen weil es ihr bei der Aufarbeitung des Konflikts nicht gelungen war, sich mit ihrer Linie in der Thüringer CDU durchzusetzen.