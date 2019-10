Es war nur ein Scherz, aber er enthielt - wie sich rasch zeigen sollte - auch eine allzu berechtigte Befürchtung. Eva Christiansen gehört zu den engsten Vertrauten Angela Merkels, Hendrik Hoppenstedt ist Staatsminister im Bundeskanzleramt. Die beiden kommen oft gemeinsam zu den CDU-Vorstandssitzungen - sie sind so etwas wie Adjutanten der Kanzlerin. Normalerweise verschwinden sie wortlos in der CDU-Zentrale. Nicht so an diesem Montag.

Im Foyer des Adenauer-Hauses spricht gerade JU-Chef Tilman Kuban mit zwei Journalisten. Da ruft ihm Hoppenstedt im Vorübergehen zu: "Mach keinen Scheiß!" Kuban versucht, lustig zu retournieren: "Mach keinen Scheiß? Das macht der Carsten hier", ruft er zurück. Und deutet auf Carsten Linnemann, den Chef des Wirtschaftsflügels, der neben ihm gerade ein Fernseh-Interview gibt. Ein paar Minuten später beginnt die Vorstandssitzung - die vor allem wegen Kuban und Linnemann denkwürdig wird.

Am Vortag hat die Partei in Thüringen ein katastrophales Ergebnis erzielt. Mehr als elf Prozentpunkte Verlust. Nur auf Platz drei in einem Land, in dem die CDU schon mit absoluter Mehrheit regiert hat. Und der Thüringer Spitzenkandidat Mike Mohring sagt, er wolle mit dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow über dessen Pläne für eine neue Regierung reden, obwohl der letzte CDU-Parteitag jede Form der Zusammenarbeit mit den Linken ausgeschlossen hat. Es brodelt in der Union. Und Kuban und Linnemann - die beiden verstehen sich gut - sind diejenigen, die in der Vorstandssitzung ihrer Verärgerung am deutlichsten Ausdruck verleihen.

Linnemann verlangt Teilnehmern zufolge eine Abstimmung darüber, ob Mohring mit Ramelow verhandeln darf. Eine Zusammenarbeit mit den Linken würde die CDU zerreißen, sagt er, es wäre ihr Ende als Volkspartei. Wenigstens in dieser Frage müsse die CDU doch einmal Haltung beweisen. Bereits jetzt werde die Union als beliebig wahrgenommen, schon die Koalitionen mit Grünen seien an der Basis nicht einfach zu vermitteln, sagt Linnemann. Die Linkspartei habe ein ganz anderes Wirtschafts- und Gesellschaftsbild als die CDU, da sei doch überhaupt keine Zusammenarbeit möglich.

Der Vorstand verzichtet auf eine Abstimmung

Mit seiner Aversion gegen Bündnisse mit Linken trifft Linnemann eine breite Stimmung in der Partei. Aber ein Vorstandsvotum würde als Misstrauensbekundung gegenüber Mohring wahrgenommen werden. Und so stemmt sich Annegret Kramp-Karrenbauer dagegen. Die CDU-Chefin verweist auf den Beschluss des Parteitags, der würde doch ausreichen. Auch die Kanzlerin meldet sich zu Wort - sie argumentiert genauso. Der Vorstand verzichtet auf eine Abstimmung.

Das Problem vom Tisch hat Kramp-Karrenbauer damit aber nicht. Der frühere SPD-Chef Kurt Beck geriet in die Bredouille, weil er Sympathien für ein Linksbündnis in Hessen zeigte. Die CDU-Chefin verliert jetzt an Autorität, weil sie nicht verhindern kann, dass Mohring mit Ramelow reden wird. Kramp-Karrenbauer muss sogar froh sein, dass Mohring sie nicht offen attackiert. Zu eindeutig sind ihre Schwächen und der schlechte Zustand der Bundes-CDU mitverantwortlich für das desaströse Wahlergebnis in Thüringen.

Mohring weist auf seine Art darauf hin: Die CDU habe in Thüringen mit großem Vorsprung die meisten Direktmandate gewonnen, sagt er. Bei den Erststimmen für die Kandidaten in den Wahlkreisen liege man auf Platz eins. Nur bei den Zweitstimmen für die CDU-Liste sei man auf Rang drei abgestürzt. Das zeige doch, dass es vor allem um ein generelles Problem der CDU gehe.