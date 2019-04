29. April 2019, 14:57 Uhr Christdemokraten Kramp-Karrenbauer bittet CDU zu Sonderklausur

CDU-Chefin Annegret-Kramp-Karrenbauer hat die Führung ihrer Partei zu einer außerordentlichen Klausur eingeladen.

Offiziell geht es um das Arbeitsprogramm der Partei für das zweite Halbjahr 2019 und die Konsequenzen aus der Steuerschätzung.

Die Einladung löste in Berlin wegen des Zeitpunkts jedoch Spekulationen aus. Am 26. Mai wird unter anderem das Europaparlament gewählt.

Von Robert Roßmann , Berlin

Generalsekretär Paul Ziemiak sagte am Montag, die Klausur des CDU-Vorstandes solle am 2. und 3. Juni in Berlin stattfinden. Dabei wolle man über das Arbeitsprogramm der Partei für das zweite Halbjahr sprechen. Außerdem werde man über die Konsequenzen aus der dann vorliegenden Steuerschätzung sprechen.

Ziemiak verwies darauf, dass sich Mitte Juni die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD zu einer gemeinsamen Klausur treffen. Die CDU wolle vorher auf ihr eigenen Vorstandsklausur darüber sprechen, was ihr wichtig ist.

Die Einladung zu der Klausur löste in Berlin wegen des Zeitpunkts jedoch Spekulationen aus. Am 26. Mai wird das Europaparlament und die Bremer Bürgerschaft gewählt, außerdem finden in zehn Bundesländern Kommunalwahlen statt. Es wurde deshalb darauf hingewiesen, dass die CDU-Klausur vor allem dazu dienen könnte, über Konsequenzen aus den Wahlergebnissen zu beraten.

"Scherbengericht"? Ziemiak weist das zurück

Falls in der SPD nach schlechten Resultaten eine Debatte über einen vorzeitigen Ausstieg aus der großen Koalition beginne, wolle die Union gewappnet sein. Und wenn die CDU-Ergebnisse schlechter als erwartet ausfallen, könnte es auch in der CDU eine Debatte geben - und zwar darüber, wie lange Angela Merkel noch Kanzlerin bleiben sollte, oder ob es nicht zumindest eine Kabinettsumbildung geben müsse.

Generalsekretär Ziemiak wies eine Einschätzung, bei der Klausur könne es auch um die Zukunft Merkels oder um ein "Scherbengericht" gehen, jedoch zurück. Er sagte, die Klausur diene dazu, "im Lichte der Rahmenbedingungen, die es dann gibt, unsere Prioritären klar zu machen". Die CDU habe "gute Erfahrungen" mit einer ähnlichen Arbeitsklausur Anfang des Jahres gemacht. Im Januar hatte sich der Vorstand auf sein Arbeitsprogramm für die erste Jahreshälfte verständigt. Über die Einladung zu der CDU-Klausur Anfang Juni hatte zuerst die "Welt" berichtet.

Merkel will in der Woche nach der Europawahl - wie lange geplant - in die USA fliegen. Sie soll dort am 30. Mai vor Studenten der Elite-Universität Harvard eine "Commencement Speech" halten. Dazu hat die Universität sogar mit einem Kinospot-artigen Video eingeladen.