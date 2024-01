CDU-Klausurtagung:Eine Partei sucht die richtige Balance

Von Henrike Roßbach, Heidelberg

Über das Hotel, das die CDU für ihre Vorstandsklausur in Heidelberg gebucht hat, heißt es in einer Onlinebewertung, es sei "unfassbar in die Jahre gekommen". Dann folgen Formulierungen wie "Omas Schlafzimmer" und "eine Komplettrenovierung ist dringend nötig", weshalb die Unterkunft eine durchaus heikle Wahl war für das Treffen der CDU-Spitze an diesem Wochenende: All das Messing und Kirschholz, die Teppiche und Tapeten atmen den Geist einer verblassenden Grandezza, und die Assoziation, das sei ja ein bisschen wie mit ihrer Partei, können sie in der CDU derzeit natürlich gar nicht brauchen. Denn gut zwei Jahre nach dem Debakel bei der Bundestagswahl betrachtet die Partei sich als weitestgehend kernsaniert. Die Richtung fürs neue Jahr? Aufwärts, was sonst!