Es ist kein guter Tag für den Kanzler und Friedrich Merz tut auch gar nicht erst so, als wäre es einer. Eigentlich tritt er in der CDU-Zentrale vor die Journalisten, um die Ergebnisse einer zweitägigen Präsidiumsklausur vorzustellen. Doch zunächst möchte er „aus gegebenem Anlass“ zu etwas anderem sprechen. Am Morgen hatte SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bas nach dem Tod ihrer Stieftochter ihren Rücktritt von beiden Ämtern erklärt und das auch mit Kritik an öffentlichen Angriffen auf sie, „leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit“ verbunden. Es ist Kritik, die sich unausgesprochen auch gegen Merz persönlich richtet. Weshalb der sich zu einer Art Klarstellung genötigt sieht.