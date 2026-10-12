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PräsidiumsklausurDie CDU will mehr „Sicherheit“ – doch nach dem Bas-Rücktritt ist nichts mehr gewiss

Lesezeit: 3 Min.

CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann (l.), Kanzler Friedrich Merz und Familienministerin Karin Prien bei der Klausurtagung.
CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann (l.), Kanzler Friedrich Merz und Familienministerin Karin Prien bei der Klausurtagung.
Michael Kappeler/dpa

Die Union möchte mit Forderungen wie der nach „bezahlbarem Leben“ aus der Krise. Diese Botschaft geht jedoch im neuen Koalitionsstreit unter.

Von Daniel Brössler und Robert Roßmann, Berlin

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Es ist kein guter Tag für den Kanzler und Friedrich Merz tut auch gar nicht erst so. Eigentlich tritt er in der CDU-Zentrale vor die Journalisten, um die Ergebnisse einer zweitägigen Präsidiumsklausur vorzustellen. Doch zunächst möchte er „aus gegebenem Anlass“ zu etwas anderem sprechen.  Am Morgen hatte SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bas nach dem Tod ihrer Stieftochter ihren Rücktritt von beiden Ämtern erklärt und das auch mit Kritik an „öffentlichen Angriffen auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit“ verbunden. Es ist Kritik, die sich unausgesprochen auch gegen Merz richtet. Weshalb der sich zu einer Art Klarstellung genötigt sieht.

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