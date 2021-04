Ist das die neue "Normalität der Beteiligung"? Die beiden Parteivorsitzenden Armin Laschet, CDU (rechts) und Markus Söder, CSU, am Dienstagnachmittag bei ihrem Eintreffen vor dem Bundestag in Berlin.

Von Roman Deininger, Boris Herrmann und Robert Roßmann

Vielleicht kommt man der Sache am ehesten durchs Ausschlussverfahren näher. Die Höhe der CDU tut nichts zur Sache, niemand hat nach ihr gefragt. Und auch die Länge der CDU wird offenbar von allen Akteuren übereinstimmend als unwesentlich erachtet. Es ist die "Breite der CDU", die jetzt über das Schicksal ihres Parteivorsitzenden Armin Laschet entscheiden soll, so hat das zumindest CSU-Chef Markus Söder verfügt. Aus Münchner Sicht sind jedenfalls weder der Bundesvorstand der CDU noch deren Parteipräsidium breit genug, um die Frage nach dem favorisierten Kanzlerkandidaten der Christdemokraten abschließend beantworten zu können. Es sind sehr grundsätzliche Fragen der Repräsentation, die der Hobby-Politikwissenschaftler Söder da aufwirft: Wo geht die CDU los, wo hört sie auf? Die CDU-Bundestagsabgeordneten scheint Söder für einen plausiblen Startpunkt zu halten - und die Basis der Partei für ein vielversprechendes Ziel. Und so setzt er darauf, dass sich in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstagnachmittag die Stimmung zu seinen Gunsten dreht.

Tatsächlich dreht sich da dann einiges, in diese Richtung, in jene Richtung und wild durcheinander. Dutzende Abgeordnete melden sich zu Wort, sehr viele ergreifen Partei für Söder, aber auch Laschet hat seine Unterstützer. Die Debatte ist sehr emotional. Einzelne fühlen sich schon an die Zeit erinnert - als die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Streit um die Flüchtlingspolitik fast zerbrochen wäre.

Nach dem wilden Montag ein noch turbulenterer Dienstag

Nach dem für die Union in jeder Hinsicht wilden Montag beginnt die nächste Etappe der Kanzlerkandidatensuche an diesem noch turbulenteren Dienstag aber erst einmal mit dem traditionellen Presse-Weißwurstfrühstück von Alexander Dobrindt. Als Landesgruppenchef ist Dobrindt der höchste CSU-Repräsentant in Berlin. Und in dieser Rolle setzt er den Tonfall für den weiteren Tagesverlauf aus Sicht der kleineren, aber deshalb noch längst nicht kleinlauten Unionsschwester. So etwas wie einen Streit, eine Revolte oder gar einen drohenden Bruch will Dobrindt nirgendwo erkennen können. Was sich zwischen CDU und CSU gerade abspielt, nennt er die "Normalität der Beteiligung".

Markus Söder hatte seine Bereitschaft, als Kanzlerkandidat anzutreten, am Sonntag davon abhängig gemacht, ob er von der CDU gerufen wird. Seither geht es zwischen ihm und Laschet vor allem um eine jeweils recht selektive Interpretation der Frage, wie breit der Begriff von der CDU ist. Während sich Laschet vom einhelligen Stimmungsbild in den frisch gewählten Spitzengremien seiner Partei, dem Präsidium und dem Bundesvorstand, allemal ausreichend legitimiert fühlt, um Kanzlerkandidat werden zu können, scheint bei Söder die CDU mit jedem öffentlichen Wort noch ein bisschen breiter zu werden. Söder gönnt sich sogar die Gemeinheit, im Zusammenhang mit dem CDU-Präsidium von einem "kleinen Hinterzimmer" zu sprechen.

Es ist schon erstaunlich ist, wie basisbewegt die CSU sich gerade gibt. Ursprünglich hatte Söder mit Laschet vereinbart, dass die beiden Parteichefs die Kandidatenfrage unter sich regeln - also quasi im kleinst-denkbaren Hinterzimmer. Aber jetzt preist ausgerechnet Söder, der in München Minister und Abgeordnete gerne nach Gutsherrenart behandelt, die Bedeutung der Parlamentarier.

Die Ausgangslage für Laschet ist an diesem Tag klar: Falls er eine Abstimmung über die Kanzlerkandidatur in der Fraktion verlieren sollte, obwohl er gerade erst zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, kann er eigentlich gleich von all seinen Ämtern zurücktreten. Die CDU wäre in einer der größten Krisen der vergangenen Jahrzehnte.

Das weiß auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Deswegen macht er schon vor Beginn der Sitzung klar, dass es an diesem Tag keine Abstimmung geben soll. Dabei kommt ihm zupass, dass die Fraktion wegen der Pandemie in einer besonderen Form tagt, nämlich hybrid. Ein Teil der Abgeordneten sitzt im Plenarsaal des Bundestags, der ist größer als der Saal der Unionsfraktion. Der andere Teil ist digital zugeschaltet. Schon aus diesem Grund kann in der Sitzung gar nicht abgestimmt werden.

Aber Söders Truppen haben sich natürlich trotzdem formiert. Schon vor der Sitzung sagt einer, es komme jetzt halt auf das "Applausbarometer" an, man müsse sichtbar machen, hinter wem mehr Abgeordnete stehen. In der CSU ist man genervt darüber, dass Laschet bei der Entscheidung am Montag massiv aus Tempo gedrückt habe. Das sei anders ausgemacht gewesen, sagt ein CSU-Vorstandsmitglied. Wenn man wirklich in eine Partei hineinhören wolle, müsse das doch wohl länger als einen halben Tag dauern. Laschet sei ganz offenkundig von Angst getrieben, weil er wisse, dass er - gleich kommt's, gleich kommt's - in der Breite seiner Partei keine Mehrheit habe.

Das ist die Lage, als um 15 Uhr die Sitzung der Unionsfraktion beginnt. Eigentlich wäre es angemessen, dass sich die Abgeordneten erst einmal mit der Pandemie befassen, die Deutschland im Griff hat. Doch die Sitzung beginnt mit der Personaldebatte. Die Union kümmert sich lieber um sich selbst.

Bei der Fraktionssitzung im Plenarsaal sitzen Laschet und Söder auf der Bundesratsbank - mit drei Sitzen Sicherheitsabstand. Laschet stellt gleich am Anfang in einer Art Bewerbung die Unterschiede zu CSU-Chef Söder heraus. Teilnehmerangaben zufolge sagt Laschet, wer den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 verlange, überfordere die Kohlegebiete im Osten Deutschlands. Wer wie Söder eine Klimaallianz mit Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann fordere, laufe Gefahr, dass man Wähler zu den Grünen treibe. Klimaschutz müsse "Unionshandschrift haben", also "mit marktwirtschaftlichen Mitteln" betrieben werden. Im Westen Deutschlands seien die Grünen Hauptgegner, im Osten aber die AfD. Deren Wähler dürfe man nicht beflügeln, in dem man grüner sei als die Grünen. Laschet sagt, er sei gegen eine "One-Man-Show". Und er beklagt, dass Söder das Präsidium und den Vorstand der CDU, die Laschet unterstützen, gering schätzen würde. Die beiden Gremien seien keine Splittergruppe.

Söder hält dagegen. Der CSU-Chef sagt, die Union brauche jetzt "die maximal beste Aufstellung - nicht die angenehmste". Ziel bei der Bundestagswahl sei es nicht, sich irgendwie in die Regierung zu retten, sondern so viele Abgeordnete wie möglich zu bekommen. Entscheidend werde sein, dass "wir Basis und Bevölkerung begeistern und zeigen, dass wir mehr zu bieten haben und nicht immer nur das Gleiche machen". Und es ist klar, wem Söder das zutraut: nur sich.

Ausgerechnet Merz feuert eine Breitseite gegen Söder ab

Es ist ausgerechnet Friedrich Merz, der Söder an diesem turbulenten Tag besonders heftig widerspricht. Auf dem CDU-Parteitag war er noch Laschets Konkurrent im Rennen um den Parteivorsitz. Aber am Dienstag macht er schon vor Beginn der Fraktionssitzung klar, was er von Söder hält. In einem Brief, über den die Bild-Zeitung zuerst berichtet, schreibt er: "Bei allem Verständnis für die CSU und ihren Vorsitzenden: Macht sich die CSU klar, was es bedeutet, innerhalb von wenigen Wochen den nächsten Parteivorsitzenden der CDU zu demontieren?" Laschet sei in der Woche nach dem Parteitag mit 83,3 Prozent als Parteivorsitzender der CDU bestätigt worden. Er sei zwar nicht der "Liebling in den Umfragen", und es gebe auch Vorbehalte innerhalb der CDU. Aber zur Identität der CDU gehöre, "dass sie auch bereit ist, sich dem häufig sehr flüchtigen Zeitgeist entgegenzustellen und ihre gewachsenen Wertvorstellungen über die eigene Person zu stellen". Das ist eine Breitseite gegen Söder. Und es zeigt, was viele in der CDU-Spitze am meisten stört: sein Charakter.

In der Fraktionssitzung melden sich aber zuerst die Unterstützer Söders. Und das sind viele. Der CDU-Abgeordnete Matern von Marschall sagt: "Wenn der Kanzlerkandidat nicht Markus Söder heißt, dann werde ich meinem Wahlkreis den Wahlkampf weitgehend alleine führen müssen - wenn wir die Kampfkraft von Markus Söder nutzen wollen, brauchen wir ihn auch als Kanzlerkandidaten." Astrid Mannes aus Hessen weist darauf hin, dass die Umfragewerte für Söder deutlich besser seien als die für Laschet, man dürfe diese Stimmung in der Bevölkerung nicht ignorieren. Der Hamburger Christoph de Vries findet, es gehe jetzt um die Frage, ob die Union die führende politische Kraft bleibe. Es gebe "keine Begeisterung für den Kandidaten Laschet, Markus Söder ist der Bessere".

Es dauert etwas, bis auch die Anhänger Laschets in die Gänge kommen. Für den CDU-Chef sprechen zum Beispiel Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe und Carsten Linnemann, der Chef des Wirtschaftsflügels. Gröhe sagt, er plädiere für eine "moderne Christdemokratie mit Kompass" - und deshalb für Laschet. Linnemann sagt, der CDU-Chef decke die Breite der Partei am besten ab.

Als alles vorbei ist bilanziert Söder: "Man muss das Ergebnis jetzt auch sacken lassen, für jeden einzelnen." Es sei "eine sehr gute Diskussion" gewesen, aus der "keiner gestärkt und geschwächt" hervor gehe, findet Laschet. Was man halt so sagt, wenn man etwas sagen muss. Denn eines ist sicher: Zumindest für Laschet und für die Union war das kein guter Tag.

Vier Stunden hat die Debatte gedauert. Gut 50 Abgeordnete haben sich zu Wort gemeldet, eine klare Mehrheit davon für Söder. Am Ende dieses Tages gibt es also wieder mal ein "Meinungsbild". Aber die Grundfrage bleibt: Was fängt man damit an? Wenn das noch ein Weile so weitergeht mit der Kandidatensuche, dann werden sie in der Union bald ein Meinungsbildarchiv brauchen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt will jetzt all die Meinungs- und Stimmungsbilder, die inzwischen in den Präsidien von CDU und CSU, im CDU-Bundesvorstand, jetzt auch in der Fraktion, an der Basis und nicht zuletzt auch mittels der Wahlumfragen eingeholt wurden, "in den kommenden Tagen" von einer "Entscheidungsfindungsgruppe" ausgewertet werden. Irgendwo müssten die Argumente, die auf der Strecke entstanden seien, ja gebündelt werden, sagt Dobrindt. Und das Bündel, das so entsteht, ist dann der Kanzlerkandidat. Klingt eigentlich ganz einfach.