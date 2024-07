Jan Redmann will Ministerpräsident von Brandenburg werden im September. Lief auch alles ganz gut so weit – bis zu diesem weinseligen Abend bei Freunden und der Heimfahrt auf einem E-Scooter.

Von Jan Heidtmann

Am kommenden Montag will die CDU Brandenburg ihren Wahlkampf beginnen. Dafür hat sich Spitzenkandidat Jan Redmann, 44, etwas Besonderes vorgenommen: Mit einer Holzbank im Gepäck werde er „von Kirchturm zu Kirchturm“ übers Land ziehen. „Ich will dahin, wo schon lange kein Politiker mehr war“, sagt Redmann. Erste Station ist Kleßen-Görne, die kleinste Gemeinde des Bundeslandes. „Zuhören“ lautet dabei sein selbstgestellter Auftrag.