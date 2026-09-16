Berlin ist eine Stadt im Rausch. Jetzt nicht, was Sie gerade denken. Kokain war doch gestern Thema hier und in der SZ: Drogenhandel und andere Organisierte Kriminalität verursachen einen Milliardenschaden .

Mir geht es um den ganz legalen Dopaminkick, den die neuesten Umfragen bei Parteifunktionären auslöst. Steigt oder fällt die eigene Partei um einen Prozentpunkt, wird das in den internen Chatgruppen direkt weitergeleitet. Dabei ist das oft auch nur Zufall. Mathematiker sprechen vom statistischen Rauschen. Es ist auch das Hintergrundrauschen des politischen Berlins.

Die Union ist in mehreren Umfragen unter 20 Prozent gefallen. Das kann Zufall sein – oder auch nicht. Der Druck auf den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz erhöht sich jedenfalls weiter. Druck führt nicht immer zu Diamanten, manchmal auch zu Rücktritten. Und mittlerweile sind wir so weit, dass über Nachfolger für Merz diskutiert wird. Häufig genannt werden Markus Söder und Hendrik Wüst. Zwei Ministerpräsidenten mit Umlauten im Nachnamen, aber sonst gibt es einige Unterschiede. Wir haben unsere Korrespondenten in München, Düsseldorf und Berlin gebeten, mal aufzuschreiben, was bei beiden Männern dafür spricht, dass sie den Kanzler ablösen – und was dagegen.

So wild die Lage bei der CDU auch ist, eine Person können wir bei der Merz-Nachfolge ausschließen: Konrad Adenauer wird es nicht wieder. Der erste Kanzler der Bundesrepublik wäre mittlerweile 150 Jahre alt. Merz hielt am Dienstagabend eine Rede über Adenauer. Eigentlich ein Wohlfühltermin für einen CDU-Parteichef. Aber auch bei diesen Umfragewerten? Mein Kollege Robert Roßmann hat Merz' Auftritt beobachtet. Adenauer war übrigens mehr als 5000 Tage Kanzler. Merz noch keine 500.

Zum Schluss ein Tipp. Damit man sich nicht von einzelnen Umfragen und Zufällen treiben lässt, berechnet unser Datenteam einen Durchschnitt aller Umfragen. Mit dem durchschauen Sie das statistische Rauschen. Sehen Sie selbst.

Was heute wichtig ist

Kanzlertausch-Gerüchte: Diese Namen werden als mögliche Nachfolger gehandelt. In München wird Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder derzeit viel gelobt, doch er hält öffentlich zu Merz. Als Favorit für eine mögliche Merz-Nachfolge gilt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Seine Koalition mit den Grünen arbeitet recht geräuschlos – doch im kommenden Jahr sind Landtagswahlen. Es gibt noch weitere Namen, über die spekuliert wird. Zum Artikel

So will die EU Kinder vor Social Media beschützen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält heute ihre Rede zur Lage der Europäischen Union. Dabei will sie die neuen Regeln vorstellen, die Kinder künftig vor sozialen Medien schützen sollen. Der Zugang zu sozialen Netzwerken soll demnach bis zum Alter von 15 Jahren eingeschränkt werden, zudem sollen die Plattform-Betreiber stärker in die Pflicht genommen werden. Zum Artikel

Auf Trumps Wunsch: Kennedy-Center geschlossen. Das Kennedy-Center wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Offiziell notwendige Renovierungsarbeiten sollen nur erfolgen, wenn Donald Trumps Name auf der Fassade prangen darf. Doch zuletzt untersagte ein Bundesrichter dem US-Präsidenten, ein Denkmal für sich selbst auf dem Vorplatz zu errichten. Trump reagierte empört. Zum Artikel

Über Litauen abgeschossene Drohne trug Sprengsatz. In der Nacht zu Dienstag wurde die Drohne über Litauen von italienischen Eurofightern abgeschossen. Die Sprengladung wurde nach dem Abschuss entschärft und wird nun untersucht. Sie soll Aufschluss über die Herkunft der Drohne geben. Zum Artikel

Pistorius unterschreibt Rüstungsvereinbarung mit den USA. Der deutsche Verteidigungsminister und sein amerikanischer Amtskollege Pete Hegsetz haben eine Absichtserklärung über eine verstärkte Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten unterschrieben. Der höhere Bedarf an Rüstungsgütern erfordere unter anderem höhere Produktionskapazitäten und kurze Lieferzeiten. Zum Newsblog zur Bundespolitik

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Dossier Digitalwende: „Wir müssen die Welt nicht aus Berlin heraus neu erfinden“. Das neue KI-Sicherheitsinstitut startet in Berlin – doch Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) will die Kompetenz nicht in der Hauptstadt bündeln. Im Interview mit SZ Dossier fordert sie ein dezentrales Netzwerk und will die Wirtschaft stärker einbinden. Auch wichtig: Der Großteil der Deutschen will eine Entwicklungspause für besonders leistungsfähige KI-Modelle. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie viel China darf im europäischen Auto stecken? Die EU will mehr heimische Produktion erreichen, indem sie Handelsbarrieren hochzieht. Deutsche Autobauer warnen vor höheren Preisen, wenn sie dafür ihre Lieferketten umbauen müssen, andere Branchen warnen vor einem Mangel an verfügbaren Alternativen und riesiger Bürokratie. Die Frage spaltet Berlin: Wer soll für wirtschaftliche Unabhängigkeit bezahlen? Zum Briefing