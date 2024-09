Der während der Corona-Pandemie bekannt gewordene Virologe Hendrik Streeck kandidiert für den Bundestag. Der 47-Jährige setzte sich bei einer Abstimmung im Bonner Kreisverband der CDU mit 71,7 Prozent der Stimmen durch, bei der die Christdemokraten ihren örtlichen Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestimmten. Damit kann er als Direktkandidat der CDU im Wahlkreis Bonn antreten. „Unsere Stadt braucht wieder eine starke Stimme in Berlin, die sowohl die Herausforderungen unserer Zeit erkennt, als auch die richtigen Lösungen umsetzt“, erklärte Streeck, der Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn ist. In die CDU war der Mediziner nach eigenen Angaben schon vor der Pandemie eingetreten.