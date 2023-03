An die Spitze der Hamburger CDU kommt mit Blick auf die anstehenden Wahlen Bewegung: Der Landesvorsitzende Christoph Ploß will sein Amt niederlegen und an den Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft, Dennis Thering, übergeben. Damit sollen die beiden wichtigen Ämter rechtzeitig vor der Bürgerschaftswahl 2025 in eine Hand gelegt werden und der Wahlkampf auf eine Person fokussiert werden, wie Ploß am Sonntag in Hamburg sagte. Der Landesvorstand habe den 38-jährigen Thering am Sonntag bei seiner Klausurtagung einstimmig für das Amt nominiert. Thering soll in zwei Jahren Spitzenkandidat der CDU werden. Im Februar 2020 hatte die Partei gerade einmal 11,2 Prozent der Stimmen geholt.