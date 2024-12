Der Ex-Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, tritt als Direktkandidat der CDU in Wuppertal bei der vorgezogenen Bundestagswahl an. Haldenwang setzte sich in einer Kampfkandidatur um das Mandat gegen die stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Derya Altunok durch. Bei der CDU-Mitgliederversammlung für den Wahlkreis Wuppertal I erhielten Haldenwang 82 Stimmen und Altunok 32 Stimmen. Haldenwang hatte erst vor knapp drei Wochen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) über seine geplante Kandidatur für die CDU in seiner Heimatstadt Wuppertal informiert. Das Amt als Verfassungsschutzchef übt der 64-Jährige seither nicht mehr aus. An seinem Wechsel in die Politik hatte es Kritik gegeben - vor allem aus der AfD, die unter Haldenwang im Fokus des Verfassungsschutzes stand.