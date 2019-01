11. Januar 2019, 18:46 Uhr CDU Gute Vorzeichen

Am Sonntag kommt der CDU-Vorstand zu seiner ersten Klausur seit der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zusammen. Die neue CDU-Chefin hat derzeit Rückenwind - auch wegen guter Umfragewerte.

Von Robert Roßmann , Berlin

Am Sonntagabend kommt der CDU-Bundesvorstand zu seiner ersten Klausur seit der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur Parteichefin zusammen. Die neue CDU-Vorsitzende und ihr Generalsekretär Paul Ziemiak wollen dabei ihre Vorstellungen für die Zukunft der CDU präsentieren - und darüber diskutieren. Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, die Partei stärker einbinden zu wollen, als dies unter ihrer Vorgängerin Angela Merkel der Fall war. Außerdem will sie die CDU unabhängiger von der Regierung führen. Deshalb wird Kramp-Karrenbauer in der Klausur auch den Kompromissvorschlag der Bundesregierung zum Streit über das Werbeverbot für Abtreibungen noch einmal zur Diskussion stellen. Mitte Dezember hatten sich die zuständigen Minister auf einen Vorschlag verständigt. Kramp-Karrenbauer wollte ihn damals aber noch nicht billigen - sie verwies stattdessen auf die CDU-Klausur, auf der noch darüber beraten werden sollte.

Für die CDU-Chefin beginnt die zweitägige Klausur in Potsdam unter guten Vorzeichen. Die befürchtete Austrittswelle enttäuschter Friedrich-Merz-Anhänger ist ausgeblieben. Und die lange widerborstige CSU gibt sich auf einmal ausgesprochen handsam. Außerdem haben die Umfrage-Institute gerade Zahlen präsentiert, die Kramp-Karrenbauer gefallen können. Im neuen ARD-Deutschlandtrend hat die CDU-Chefin bei der Frage nach der Politikerzufriedenheit einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht. Sie liegt jetzt auf Platz zwei, nur Merkel rangiert noch vor ihr. Und im neuen Politbarometer, das das ZDF am Freitag veröffentlicht hat, liegt die neue CDU-Vorsitzende sogar gleichauf mit Merkel - und weit vor Merz.

In seiner Klausur will der CDU-Vorstand über die Jahresplanung reden. Es soll über das neue Grundsatzprogramm und über das geplante "Werkstattgespräch" zur Flüchtlingspolitik gesprochen werden, mit dem Kramp-Karrenbauer die parteiinterne Debatte zu dem Thema befrieden will. Das Gespräch wird voraussichtlich Mitte Februar stattfinden. Außerdem soll es auf der Klausur darum gehen, wie die Partei mit den Jahrestagen von Mauerfall und Grundgesetz-Verabschiedung umgehen soll. Und es werden die vier anstehenden Landtagswahlen und die Europawahl Thema sein. Deshalb wird Manfred Weber (CSU), der gemeinsame Spitzenkandidat der Union bei der Europawahl, als Gast an der Klausur teilnehmen.