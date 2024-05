Von Henrike Roßbach, Berlin

Es ist das vierte Grundsatzprogramm in der Geschichte der Partei, das die 1001 Delegierten des CDU-Parteitags am Dienstag beraten haben. Mehr als 2100 Änderungsanträge lagen dem Parteitag vor für das gut 70 Seiten lange Papier, das den Titel trägt: "In Freiheit leben - Deutschland sicher in die Zukunft führen". Die Debatte ist noch nicht beendet, zentrale Punkte aber sind bereits beschlossen worden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.