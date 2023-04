Unter einem Foto des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer stellte CDU-Chef Friedrich Merz am Montag die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung vor. Sie soll Carsten Linnemann (rechts) bei der Erarbeitung des Grundsatzprogramms helfen.

Die Partei will wieder wissen, wofür sie steht. Also diskutiert sie über die lange vernachlässigte Steuer- und Rentenpolitik - demnächst auch in Adenauers Urlaubsvilla.