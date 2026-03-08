Auf dem Papier ist auch die Baden-Württemberg-Wahl nur eine Landtagswahl, eine regionale Angelegenheit im Südwesten. Tatsächlich aber haben Landtagswahlen immer Tiefausläufer nach Berlin – und diese ganz besonders, als erste von fünf Landtagswahlen in diesem Jahr. Was also lässt sich für die Bundespolitik ableiten aus den Ereignissen vom Sonntag? Die fünf wichtigsten Erkenntnisse.
Baden-WürttembergWas bedeutet das Wahlergebnis für die Bundespolitik?
Lesezeit: 4 Min.
Bis zuletzt lautete bei der Union in Berlin die Devise: Egal, wie knapp es wird, Hauptsache, die CDU gewinnt. Doch die Grünen liegen vorn – und für die Union tritt das Worst-Case-Szenaio ein.
Von Henrike Roßbach, Berlin
Landtagswahlen in Baden-Württemberg:Vorsprung auf den allerletzten Metern
Cem Özdemir war im Land immer beliebter als sein Konkurrent Manuel Hagel, lange aber verharrte dessen CDU in den Umfragen auf Platz eins. Doch der Spitzenkandidat der Grünen ging bis zuletzt in die Vollen – und wurde am Ende belohnt.
