Der CDU-Parteizentrale in Berlin ist ein C abhandengekommen: Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstagmorgen den großen roten Buchstaben aus dem Parteilogo des Konrad-Adenauer-Hauses entfernt, wie die Umweltorganisation mitteilte. Das verbleibende "DU" ergänzten die Aktivisten mit einem Banner, sodass seit dem Vormittag "DU sollst das Klima schützen" an der Glasfassade geschrieben steht.

Mit der Aktion solle gegen die "desaströse Klimapolitik" der Partei protestiert werden, mit der die CDU gegen christliche Werte verstoße, teilte Greenpeace mit. "Die CDU kann nicht ewig vom Bewahren der Schöpfung sprechen, ohne auch etwas dafür zu tun", teilte Greenpeace-Sprecherin Marion Tiemann mit.

Hallo Welt! @IchBinDasC der @CDU und mir reichts! Ich halte es mit DU nicht mehr aus! Schöpfung bewahren heißt Klima schützen! #DUohneC #CDUpt19 pic.twitter.com/nzzPH6FcGn — Das C (@IchBinDasC) November 21, 2019

Wie genau die Aktivisten den Buchstaben entfernten, blieb zunächst unklar. Die Berliner Polizei konnte zunächst keine Auskunft geben, auch die CDU-Pressestelle war nicht besetzt. Sämtliche Pressesprecher seien nach Leipzig gefahren, wo am Freitag der Parteitag beginnen soll, hieß es. Diesen Parteitag müsse die CDU nutzen, "um ihre Klimapolitik an die Größe der Klimakrise anzupassen", forderte Tiemann.

Auf Twitter wurden Aufnahmen der Aktion verbreitet - unter anderem auf einem Account, der offenbar extra für den Buchstaben eingerichtet worden ist. Darin ist zu sehen, wie eine Person - das große C auf den Rücken geschnallt - davongeht. Auch auf dem Dach des Gebäudes sind Aktivisten zu sehen. "Das C geht jetzt auf Reise", hieß es von Greenpeace. Wohin, wollte sie nicht verraten, nur dass der Buchstabe an drei Orten innerhalb Deutschland auftauchen solle.