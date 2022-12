Von Boris Herrmann und Robert Roßmann, Berlin

Wo ist eigentlich der Generalsekretär der CDU? Das ist eine Frage, die einem derzeit erstaunlich häufig begegnet. Nicht unbedingt in Gesprächen mit Sozialdemokraten, Grünen oder Liberalen, sondern vor allem dann, wenn man jemanden aus der CDU trifft. Dabei ist diese Frage gar nicht so schwer zu beantworten, zumindest nicht an diesem Nachmittag kurz vor Weihnachten: Mario Czaja ist genau dort, wo er hingehört. In seinem Büro.

Czaja ist vor knapp einem Jahr hier oben im fünften Stock der Berliner Parteizentrale eingezogen. Böse Zungen könnten behaupten, er habe bei der Einrichtung dieses Büros bislang auch nicht viel mehr Akzente gesetzt als draußen im Land: Eine Kaffeetasse von Union Berlin, ein Bembel vom jüngsten Deutschlandtag der Jungen Union und an den Wänden nur ein einziges Bild, auf dem der Namenspatron dieses Hauses zu sehen ist, der streng dreinblickende Konrad Adenauer. Mario Czaja kennt das Geraune aus den eigenen Reihen natürlich. Dass er zu wenig Charisma und noch weniger Biss habe, dass ihn die Leute kaum kennen und die politischen Gegner nicht fürchten würden.

Der Generalsekretär sei "ein Totalausfall", lästert ein CDU-Landesvorsitzender

Gemessen daran, dass er angeblich unsichtbar ist, wirkt Czaja von Angesicht zu Angesicht erstaunlich präsent und selbstbewusst. Seine Kritiker müssen da bezüglich seines Jobprofils einiges falsch verstanden haben. "Meine erste Aufgabe im vergangenen Jahr war es, Teammanager im Team CDU zu sein", sagt Czaja. Man habe da einen enormen Modernisierungs- und Erneuerungsprozess begonnen. Inhaltlich und strukturell. Das habe für ihn auch weiterhin Priorität. "Die persönliche Sichtbarkeit kommt da erst an zweiter Stelle", sagt Czaja.

Doch in der Partei ist das vielen zu wenig. Der Generalsekretär sei "ein Totalausfall", lästert ein CDU-Landesvorsitzender. Das ist eine erstaunliche Wendung in der Wahrnehmung Czajas. Noch vor einem Jahr wurde er in den eigenen Reihen als Siegertyp herumgereicht. Gegen den Abwärtstrend der CDU war es ihm bei der Bundestagswahl gelungen, den Ostberliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf zu erobern. Seit 1990 hatten dort stets die PDS beziehungsweise die Linke gewonnen.

Detailansicht öffnen Seit einem Jahr ist Mario Czaja im Amt - und muss feststellen, dass sein Chef Friedrich Merz die Prellbock-Arbeit größtenteils selbst erledigt. (Foto: Fabian Sommer/picture alliance/dpa)

Genau dieser Erfolg hat ihn in die Lage gebracht, in der er jetzt steckt. Denn dadurch wurde Friedrich Merz auf ihn aufmerksam. Czaja schien für ihn auf einmal genau das Komplementär zu sein, das er im Rennen um den CDU-Vorsitz brauchte. Merz war bei Blackrock, Czaja Sozialsenator. Merz stammt aus dem Westen, Czaja aus dem Osten. Merz ist Jahrgang 1955, Czaja 1975.

"Die CDU hat bei drei Gruppen Akzeptanzprobleme: Bei den Frauen, bei den jungen Familien mit Kindern und bei Migranten - darum müssen und werden wir uns kümmern", sagt Czaja. Ihm ist das in seinem Wahlkreis gelungen. Merz weiß selbst, dass er es bei den drei Gruppen besonders schwer hat.

Esprit und Leidenschaft kann man der CDU nicht einfach verordnen

So wurde Mario Czaja Generalsekretärs-Kandidat des Parteivorsitzenden-Kandidaten Merz. In seiner Bewerbungsrede auf dem Parteitag im Januar wünschte er sich eine CDU , die mit klarem Wertefundament, jugendlichem Esprit und Leidenschaft für die Sache auftrete. Er wurde mit 93 Prozent der Stimmen zum Generalsekretär des neuen Parteichefs gewählt.

Doch dann begannen die Probleme. Esprit und Leidenschaft kann man einer Partei, deren Mitglieder im Schnitt 61 Jahre alt sind, nicht so einfach verordnen. Und was das klare Wertefundament der CDU genau sein soll - darüber gehen die Meinungen in der Partei weit auseinander. Sie sind dagegen erstaunlich einhellig in der Ansicht, dass Mario Czaja die Erwartungen bislang nicht erfüllt hat.

Kurt Biedenkopf, Heiner Geißler, Peter Hintze, Angela Merkel, Hermann Gröhe, Annegret Kramp-Karrenbauer - die Liste der CDU-Generalsekretäre ist voller großer Namen. Es wäre ungerecht, Czaja an ihnen zu messen. Aber selbst sein unmittelbarer Vorgänger, der glücklose Paul Ziemiak, war präsenter als Czaja.

Diejenigen, die ihm wohlgesonnen sind, verweisen auf mildernde Umstände. Etwa darauf, dass ihm sein Chef auch nicht allzu viel Spielraum lässt. Neben der operationalen Leitung der Parteizentrale und der Organisation von Wahlkämpfen gehört es eigentlich zum Jobprofil eines Generalsekretärs, der ranghöchste Prellbock seiner Partei zu sein: kalkulierte Provokationen platzieren, neue Themen setzen und austesten, gegebenenfalls zurückrudern, solche Dinge. Czaja muss nun feststellen, dass Friedrich Merz die Prellbock-Arbeit größtenteils selbst erledigt. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende ist im Grunde sein eigener General.

Hinzu kommen organisatorische Umstände. Im Adenauer-Haus konnten die Generalsekretäre lange vergleichsweise frei agieren. Merkel war CDU-Chefin, saß aber im Kanzleramt - und hatte dort gut zu tun. Merz wäre zwar gerne Kanzler, ist aber nicht einmal Minister. Der Mann hat also mehr Zeit, als Merkel sie hatte - und die verbringt er neuerdings auch verstärkt in der CDU-Zentrale. Dorthin hat er außerdem einen neuen Bundesgeschäftsführer sowie den früheren Innenstaatssekretär Markus Kerber zur Verstärkung geholt. Carsten Linnemann ist ohnehin als Chef der Grundsatzprogramm-Kommission zu Gange. Und dann gibt es ja noch - zum ersten Mal - eine stellvertretende CDU-Generalsekretärin. Czaja ist also ziemlich zugestellt.

In der CDU gibt es dazu zwei Wahrnehmungen. Die einen sagen, es sei doch schön, dass nach all den Jahren, in denen Merkel die Partei ziemlich egal gewesen sei, in der CDU-Zentrale endlich viele Menschen ambitioniert um Inhalte ringen. Die anderen bemühen die Metapher von den vielen Köchen und dem verdorbenen Brei. Jedenfalls ist für Czaja nicht mehr viel Aufmerksamkeit übrig.

Dabei wäre es durchaus interessant, mehr von ihm zu hören. Mario Czaja gehört nicht zu denen, die applaudieren, wenn Merz vom Sozialtourismus spricht. Er ist für eine tatsächlich harte Ablehnung jeder Zusammenarbeit mit der AfD. Und er spricht anders über soziale und gesellschaftliche Themen als die sogenannten CDU-Ultras. Czaja ist der festen Überzeugung, dass seine Partei nicht mehr Zuspitzung braucht, sondern mehr Breite. Dass sie sich öffnen muss für neue gesellschaftliche Gruppen, wenn sie bei der Bundestagswahl 2025 wieder die stärkste Kraft werden will.

"Die 30-Prozent-Marke ist für uns im Moment eine gläserne Decke."

Aktuell liegt die Union in bundesweiten Umfragen vorne, aber diese Umfragen lösen im Adenauer-Haus keine Begeisterung aus. Denn die Demoskopen haben auch gemessen, dass CDU und CSU ihr gegenwärtiges Potenzial weitgehend ausschöpfen. "Die 30-Prozent-Marke ist für uns im Moment eine gläserne Decke. Unser Ziel ist es, sie zu durchbrechen", sagt Czaja.

Als Generalsekretär muss er dafür einen ziemlichen Spagat leisten. Auf der einen Seite hat er es mit einer Partei zu tun, die sich nach mehr Bissigkeit sehnt. Auf der anderen Seite hat er seine Zahlen, die ihm sagen, dass genau das kontraproduktiv wäre. Es ist ein altes Dilemma der CDU: Ihre Mitglieder und ihre potenziellen Wähler haben teils diametral entgegengesetzte Ansichten.

Das lässt sich an dem Beispiel verdeutlichen, als Friedrich Merz im Sommer mit seinem Privatflugzeug auf Sylt landete, um an der Hochzeit von Christian Lindner teilzunehmen. Das zugehörige Foto schlug große Wellen, in beide Richtungen. Bei den Ultras an der CDU-Basis brach Jubel aus - endlich mal wieder der Merz, nach dem sie sich gesehnt hatten. Mario Czaja wusste aber sofort, dass dieses Bild nicht helfen würde, um neue Wählerpotenziale zu erschließen.

Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass die Czaja-Skeptiker seine moderne Interpretation des Jobs noch nicht verstanden haben. "Die Generalsekretäre haben heute eine andere Aufgabe", sagt Czaja. Ihm gehe es darum, die Politik der CDU zu erklären und Brücken zu bauen. "Der Haudegen, der früher zum Amt des Generalsekretärs gehörte, bin ich nicht. Und die Art der Rhetorik, die damit einherging, gehört in eine andere Zeit."

Wie lange die Zeit des Generalsekretärs Mario Czaja dauert, dürfte sich an den Landtagswahlurnen des Jahres 2023 entscheiden.