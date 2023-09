Von Boris Herrmann und Robert Roßmann, Berlin

In der Bundes-CDU herrscht erheblicher Unmut über die Thüringer Christdemokraten, weil diese nach dem Gesetzentwurf zur Grunderwerbsteuer einen weiteren Entwurf in den Landtag eingebracht haben, der mit Zustimmung der AfD gebilligt werden könnte. Diesmal geht es um ein sogenanntes "Korrekte-Sprache-Gesetz", mit dem die Thüringer CDU das Gendern in Schulen und in der Verwaltung verbieten will.