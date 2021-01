CDU-Fraktionsvorsitzende aus fünf Länderparlamenten unterstützen die Kandidatur des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) für den CDU-Bundesvorsitz. In einer gemeinsamen Erklärung warben die Fraktionschefs aus NRW, Niedersachsen, Bremen, Thüringen und Brandenburg dafür, dass die Delegierten des digitalen CDU-Bundesparteitags am Samstag Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden wählen. Zur Wahl stehen neben Laschet auch der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Außenpolitiker Norbert Röttgen. "Wir als Fraktionsvorsitzende wissen: Gute Arbeit in der Partei führt zu guten Wahlergebnissen", erklärten die Laschet-Unterstützer. Laschet habe in NRW bereits bewiesen, wie man Wahlen gewinne, sagte der niedersächsische CDU-Chef Dirk Toepffer. Sein brandenburgischer Kollege Jan Redman sagte, er gebe Laschet seine Stimme, "weil der Osten einen CDU-Chef braucht, der Strukturwandel kennt und kann".