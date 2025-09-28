Die jüngsten Umfragen treiben auch den Hartgesottenen in der CDU den Angstschweiß auf die Stirn: Die ersten Meinungsforschungsinstitute sehen die AfD bundesweit vor der Union. Und im Osten sieht es noch düsterer aus – dort sind die Rechtspopulisten der CDU schon weit enteilt. „Ich finde es natürlich traurig, wie die Umfragen der AfD sich entwickeln“, sagt einer aus der Fraktionsspitze der Union. Man sei tatsächlich ein bisschen ratlos und verunsichert.
CDU/CSUKritik am Kanzler der Ankündigungen
Für die Klausur seines Kabinetts hat Friedrich Merz wieder einmal „sehr konkrete Entscheidungen“ versprochen. Dabei hadern in der Union ohnehin schon viele mit seinem Erwartungsmanagement. Sie sehen darin eine Ursache der schlechten Umfragewerte.
Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin
CDU:„Das Aufstiegsversprechen, das ist kaputt“
Der Arbeitnehmerflügel der CDU trifft sich in Frankfurt. Dort ärgert man sich über den Ton, in dem der Kanzler und andere in der Partei Sozialreformen verlangen. Damit helfe man der AfD.
