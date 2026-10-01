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MeinungBaden-WürttembergWo die CDU Volkspartei ist – noch

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Kolumne von Roland Muschel, Stuttgart

Lesezeit: 2 Min.

Die CDU Baden-Württemberg war lange ein großer Fan von Friedrich Merz (li.), hier mit dem bei der Landtagswahl knapp unterlegenen Manuel Hagel.
Die CDU Baden-Württemberg war lange ein großer Fan von Friedrich Merz (li.), hier mit dem bei der Landtagswahl knapp unterlegenen Manuel Hagel.
Foto: Silas Stein/dpa

Im Südwesten stehen die Christdemokraten relativ stabil da – haben aber auch dort Probleme. Ihr einstiger Held Friedrich Merz ist eins davon.

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Nach dem Scheitern der CDU an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat Friedrich Merz seiner Partei bescheinigt, nur noch „in Teilen“ Volkspartei zu sein. Also eine Partei, so definierte es Merz, die alle Gruppen einer Gesellschaft erreicht. Baden-Württemberg zeigt, dass es diese CDU tatsächlich noch gibt.

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