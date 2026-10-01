Nach dem Scheitern der CDU an der Fünf-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat Friedrich Merz seiner Partei bescheinigt, nur noch „in Teilen“ Volkspartei zu sein. Also eine Partei, so definierte es Merz, die alle Gruppen einer Gesellschaft erreicht. Baden-Württemberg zeigt, dass es diese CDU tatsächlich noch gibt.
MeinungBaden-WürttembergWo die CDU Volkspartei ist – noch
Kolumne von Roland Muschel, Stuttgart
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Im Südwesten stehen die Christdemokraten relativ stabil da – haben aber auch dort Probleme. Ihr einstiger Held Friedrich Merz ist eins davon.
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