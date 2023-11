CDU:Die Sorgen nach dem Triumphgeheul

Merz beim Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg in Reutlingen. Nach dem Urteil aus Karlsruhe stellt sich die Frage, ob nun auch der Union Gefahr droht.

Die Stimmung war prächtig nach dem Urteil aus Karlsruhe. Doch in der CDU wächst die Erkenntnis, dass man sich zu überschwänglich gefreut haben könnte. Denn mit Sparvorschlägen macht sich Merz nicht beliebt. Und aus den Ländern droht Gefahr.

Von Robert Roßmann, Berlin

Als die Bundesregierung in ihre bisher größte Krise rutscht, bekommt es Friedrich Merz zunächst gar nicht mit. Der CDU-Chef hat gerade bei einem Wirtschaftskongress im Hotel Adlon gesprochen. Jetzt gibt er auf einem Flur ein Fernsehinterview. Es geht um Staatsgarantien für Siemens Energy, Rohstoffe und das amerikanisch-chinesische Verhältnis. Alles wichtig - aber weit weg von dem, was in diesem Moment die Regierung erschüttert. Denn während Merz interviewt wird, verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zu den Staatsfinanzen, das die Haushaltspolitik der Ampelkoalition derart zerlegt, dass sich wegen der Folgen sogar die Koalition zerlegen könnte. Merz erfährt davon erst, als sein Interview vorbei ist.