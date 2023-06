CDU-Chef Friedrich Merz am Freitag vor dem Bundesausschuss seiner Partei in Berlin.

Der CDU-Chef geht die Bundesregierung auf dem kleinen Parteitag in Berlin scharf an: Ihre Politik führe zu Spannungen im Land, das nütze der AfD.

Von Laurenz Gehrke

CDU-Chef Friedrich Merz versucht seine Partei mit Angriffen auf die Bundesregierung auf die im Herbst anstehenden Landtagswahlkämpfe einzustimmen. Die Art und Weise, wie die Ampelkoalition das Heizungsgesetz in dieser Woche in den Bundestag eingebracht habe, sei eine Zumutung gewesen, sagte Merz beim kleinen CDU-Parteitag in Berlin. Er sprach von einer "Respektlosigkeit gegenüber dem deutschen Parlament" und von einer "180-Grad-Kehrtwende im eigenen Gesetzgebungsverfahren". Die Ampel hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz (GEG), dem sogenannten Heizungsgesetz, verständigt. Es soll noch vor der Sommerpause im Bundestag verabschiedet werden.

Merz diagnostizierte der Regierungskoalition eine Lust am übermäßigen Regulieren, das sei einer der wichtigen Unterschiede zu den Christdemokraten. "Diese Regierung ordnet an, reguliert, verbietet, bestimmt und macht damit etwas kaputt, was wir eigentlich in diesem Land mehr bräuchten denn je, nämlich eine Bereitschaft, wirklich etwas für die Umwelt zu tun", so Merz. Die CDU strebe stattdessen danach, Anreize zu setzen, damit die Menschen aus eigenem Interesse gute Entscheidungen treffen.

Keine Zusammenarbeit mit der AfD

Der CDU-Chef beklagte einen unter fehlgeleiteter Energiepolitik leidenden Mittelstand und warnte vor einer Abwanderung von Firmen ins Ausland. "Das ist nicht Zeitenwende, das ist eine ernsthafte Gefährdung für den Wohlstand unseres Landes", sagte Merz.

Den Richtungsstreit in seiner eigenen Partei rückte er nicht in den Fokus. Dabei war dort zuletzt eine Debatte über den richtigen Umgang mit der Regierung und insbesondere der AfD in Gang gekommen. "Wir sollten uns ohne Schaum vor dem Mund von der Ampel abgrenzen", verlangte etwa der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller, in der SZ. Schleswig Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hatte konstatiert: "Populistisches Draufhauen" helfe der CDU nicht, "die Leute gehen nahtlos zur AfD".

Merz versuchte sich auf dem kleinen Parteitag nun von beiden politischen Gegnern abzugrenzen, der SPD-geführten Bundesregierung sowie der Rechtsaußenpartei AfD. Eine zunehmende "Frustration" in der Gesellschaft führe zu wachsendem Zuspruch für die AfD, sagte Merz und grenzte seine Partei erneut ab: "Es wird für uns weder im Europaparlament noch im deutschen Bundestag noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben", sagte er. "Es wird sie nicht geben."

An diesem Samstag will die CDU mit einem großen Konvent in Berlin den nächsten Schritt zur Entwicklung ihres neuen Grundsatzprogramms gehen.