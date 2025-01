Von Robert Roßmann, Hamburg

CDU-Chef Friedrich Merz hat zum Abschluss der Klausurtagung seiner Parteispitze in Hamburg „einen wirklich grundlegenden Wechsel in wesentlichen Teilen der Politik“ verlangt. Das betreffe Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Migrationspolitik, innere Sicherheit und auch einige Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik, sagte Merz. Er sei aber „sehr, sehr zuversichtlich“. Heute gehe er davon aus, dass die Union ein Wahlergebnis "eher in der zweiten Hälfte der Dreißiger als in der ersten Hälfte der Dreißiger" erzielen können.