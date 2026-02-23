Sie war eine der prägendsten Politikerinnen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nicht nur wegen ihrer aufklärerischen Aids-Politik und ihres Einsatzes für ein liberales Abtreibungsrecht, sondern auch wegen ihres unermüdlichen Werbens für Parität. In ihrer Partei, der CDU, war sie jahrzehntelang die wichtigste Kämpferin für die Frauenquote. An diesem Dienstag würdigt der Deutsche Bundestag seine ehemalige Präsidentin Rita Süssmuth mit einem Trauerstaatsakt. Neben Bundeskanzler Friedrich Merz und der heutigen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird – auf Wunsch Süssmuths – auch der Journalist Heribert Prantl sprechen.