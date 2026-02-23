Zum Hauptinhalt springen

GleichstellungDie CDU hat eine Frauenquote – doch an der Macht sind wieder die Männer

Frauen vorn – so war es 2019 in der CDU (von rechts): die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die damalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Frauen vorn – so war es 2019 in der CDU (von rechts): die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die damalige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. (Foto: Michael Kappeler)

Am Dienstag wird Rita Süssmuth mit einem Trauerstaatsakt geehrt. Der unermüdliche Einsatz der einstigen Familienministerin und Bundestagspräsidentin für mehr Frauen in der Partei scheint aber kaum noch etwas zu bewirken.

Von Robert Roßmann, Berlin

Sie war eine der prägendsten Politikerinnen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Nicht nur wegen ihrer aufklärerischen Aids-Politik und ihres Einsatzes für ein liberales Abtreibungsrecht, sondern auch wegen ihres unermüdlichen Werbens für Parität. In ihrer Partei, der CDU, war sie jahrzehntelang die wichtigste Kämpferin für die Frauenquote. An diesem Dienstag würdigt der Deutsche Bundestag seine ehemalige Präsidentin Rita Süssmuth mit einem Trauerstaatsakt. Neben Bundeskanzler Friedrich Merz und der heutigen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird – auf Wunsch Süssmuths – auch der Journalist Heribert Prantl sprechen.

