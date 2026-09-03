Drei Frauen nebeneinander im Schloss Bellevue. Alle drei mächtig – und alle drei Christdemokratinnen. Es war ein Bild, das für eine CDU stand, in der Frauen das Sagen haben. Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende und Ursula von der Leyen als designierte EU-Kommissionspräsidentin. Am 17. Juli 2019 war das. Die drei Frauen waren wegen der Ernennung Kramp-Karrenbauers zur Verteidigungsministerin ins Schloss gekommen, sie folgte in dem Amt auf von der Leyen. Nur ein einziger Mann spielte an diesem Tag eine Rolle – und der war Sozialdemokrat. In Vertretung des Bundespräsidenten überreichte der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, die Ernennungsurkunde.