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CDUFrauen in der Männertruppe

Lesezeit: 3 Min.

Catarina dos Santos-Wintz soll am Montag zur Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt werden. Zu ihren Vorgängern zählen Wolfgang Schäuble und Thorsten Frei.
Catarina dos Santos-Wintz soll am Montag zur Ersten Parlamentarischen Geschäftsführerin gewählt werden. Zu ihren Vorgängern zählen Wolfgang Schäuble und Thorsten Frei.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Nina Warken ist zur Kanzleramtschefin aufgestiegen, Franziska Hoppermann zur Generalsekretärin. Mit Catarina dos Santos-Wintz wird jetzt auch die Spitze der Unionsfraktion weiblicher. Ändert sich da gerade etwas in der CDU?

Von Robert Roßmann, Berlin

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Drei Frauen nebeneinander im Schloss Bellevue. Alle drei mächtig – und alle drei Christdemokratinnen. Es war ein Bild, das für eine CDU stand, in der Frauen das Sagen haben. Angela Merkel als Bundeskanzlerin, Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Vorsitzende und Ursula von der Leyen als designierte EU-Kommissionspräsidentin. Am 17. Juli 2019 war das. Die drei Frauen waren wegen der Ernennung Kramp-Karrenbauers zur Verteidigungsministerin ins Schloss gekommen, sie folgte in dem Amt auf von der Leyen. Nur ein einziger Mann spielte an diesem Tag eine Rolle – und der war Sozialdemokrat. In Vertretung des Bundespräsidenten überreichte der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, die Ernennungsurkunde.

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