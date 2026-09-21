Der Bundeskanzler hat gestern Abend nicht einmal die erste Hochrechnung abgewartet, bevor er im Konrad-Adenauer-Haus ans Mikrofon trat. Um 18.15 Uhr, nur wenige Minuten nach der Prognose zu den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, wollte Friedrich Merz ganz offensichtlich die Interpretation dieses Wahlabends nicht den anderen überlassen – und vor allem nicht die Debatte um seine eigene Zukunft. Die Botschaft: Merz will Kanzler und Parteivorsitzender bleiben. Ob dieser Auftritt reicht, die Kritik an seiner Person zu beenden, auch nachdem die CDU zum ersten Mal in ihrer Geschichte aus einem Landtag geflogen ist ?

Ähnlich interessant dürfte werden, wie sich die Wahlergebnisse vom Sonntag auf Merz’ Koalitionspartner im Bund auswirkt, auf die SPD. Die Sozialdemokraten haben ein mehr als durchwachsenes Wahljahr hinter sich, in Baden-Württemberg wären sie ihrerseits fast an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, an diesem Sonntag erlebten sie in Mecklenburg-Vorpommern eine Art lokale Wiederauferstehung. Manuela Schwesig landete nach einer erstaunlichen Aufholjagd zwar auf Platz zwei hinter der AfD, kann sich aber Hoffnungen machen, trotzdem weiterzuregieren. Wird sie jetzt eine Art Schattenvorsitzende der Sozialdemokraten, ist sie als nächste SPD-Kanzlerkandidatin gesetzt?

Es war ein Wahlabend für die Geschichtsbücher in vielerlei Hinsicht, nicht nur für die gebeutelte CDU. Erstmals kann sich eine Politikerin der Linken Hoffnung machen, Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden; die AfD konnte nach ihrem Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen in Mecklenburg-Vorpommern ihr Ergebnis mehr als verdoppeln.

Wie es zu den Ergebnissen kam, haben meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenressort hier zusammengestellt: In Berlin siegen Linke und Grüne in der Mitte, CDU und AfD gewinnen in den Randbezirken; in Mecklenburg-Vorpommern gewinnt die SPD in den Städten – das reichte aber nicht, weil die meisten Menschen in MV auf dem Land leben.

Über die Folgen dieses Wahlabends halten wir Sie heute selbstverständlich auf SZ.de auf dem Laufenden.

Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin

CDU unter fünf Prozent in MV: Wie reagiert die Union auf das Wahl-Desaster? Die CDU fliegt in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag, in Berlin erlebt sie eine Niederlage gegen die Linke. Friedrich Merz hat sich trotzdem festgelegt: auf sich selbst, als Kanzler und Parteichef. Die Frage ist: Wie lange geht das gut? Zum Artikel

SPD-Aufholjagd: Schattenchefin Schwesig. Es wirkt wie ein sozialdemokratisches Wunder, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 35,5 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern holen konnte. Sie ist jetzt die neue starke Frau der SPD. Das dürfte auch die Arbeit der Koalition prägen. Zum Artikel

Linken-Spitzenkandidatin Eralp: „Ab heute verändern wir gemeinsam Berlin“. Die Linke ist bei der Wahl in Berlin klar stärkste Kraft vor der CDU. In Berlin habe „Liebe und Gerechtigkeit über den Hass gewonnen“, sagt Spitzenkandidatin Elif Eralp mit Blick auf die AfD. Zum Artikel

„Sie machen das, was Frau von Storch Ihnen aufgeschrieben hat“. SPD-General Klüssendorf und CDU-Mann Middelberg führen nach dem nächsten Landtagswahlschock bei Miosga die Ratlosigkeit der Koalition vor. Während Robin Alexander verzweifelt, freut sich AfD-Frau von Storch über diese eigenwillige Art von Konsequenz. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Experte: Neues Parlament in Russland wird „Duma des Krieges“. Bei der Wahl in Russland siegt wenig überraschend die Partei von Präsident Putin – die Opposition durfte nicht antreten. Ein Politologe warnt: „Der Kreml formiert nun eine Duma zur endgültigen Zerstörung der Ukraine.“ Dabei sei für die Russen eigentlich wichtig, dass der Krieg ende. Zum Newsblog zum Krieg in der Ukraine

Grönland-Abkommen zwischen den USA und Dänemark: Was darüber bekannt ist. Donald Trump feiert ein Abkommen mit Dänemark, das sich von der bereits existierenden Vereinbarung kaum unterscheidet. Grönland schwankt zwischen Erleichterung und Misstrauen. Ihre Souveränität bleibt für Grönländer und Dänen die rote Linie. Zum Artikel

Oktoberfest: „99 Prozent der Leute, die in Promi-Zelte gehen, kennen das Spielchen“. Wer auf der Wiesn im Käfer-Zelt oder im Marstall feiert, muss mit Gisela Schober rechnen. Was die Society-Fotografin in den Oktoberfest-Wochen erlebt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Politikerinnen häufiger von Deepfakes betroffen. Gefälschte Nacktbilder im Netz tauchen 33-mal öfter von weiblichen Politikerinnen auf als von männlichen. Das stellt eine neue Studie der Denkfabrik Agora Digitale Transformation fest. Dafür wurden einschlägige Seiten nach Abgeordneten nationaler Parlamente der EU durchsucht. Gefunden wurden auch Bilder von deutschen Politikerinnen. Auch wichtig: Das Digitalministerium grenzt sich von der Deutschland-Plattform ab. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Trump bringt deutsche Pharmabranche in die Zwickmühle. Die USA untersuchen Deutschlands Arzneimittelpolitik und drohen mit neuen Zöllen. Trump will aber auch die hohen US-Preise auf das niedrigere Niveau im Ausland herunterbringen. Für die Pharmabranche entsteht eine Zwickmühle: Sie fürchtet die Zölle, teilt aber Washingtons Kritik an den deutschen Preisvorgaben. Zum Briefing