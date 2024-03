Geeint in die Europawahl (von li.): CDU-Chef Friedrich Merz, EVP-Vorsitzender Manfred Weber, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und CSU-Chef Markus Söder.

Gleich drei Vorsitzende von Unionsparteien erweisen ihrer Europa-Spitzenkandidatin in Berlin Respekt - trotz Differenzen.

Von Paul-Anton Krüger und Robert Roßmann, Berlin

Ursula von der Leyen hat in ihrem langen politischen Leben vieles erreicht. Eines ist ihr aber nicht gelungen: Liebling der Unionsparteien zu werden. Wenn von der Leyen etwas für richtig und wichtig erachtet hat, ließ sie sich von einer gegenteiligen Parteilinie nicht abhalten. Auf CDU-Parteitagen bekam sie deshalb regelmäßig schlechte Ergebnisse. Vor diesem Hintergrund ist dieser Montag ein erstaunlicher Tag. Denn es sind gleich drei Vorsitzende von Unionsparteien in die CDU-Zentrale gekommen - und alle drei loben von der Leyen in einer Weise, dass der Spitzenkandidatin für die Europawahl die Ohren klingen müssen.