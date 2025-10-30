Im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen gegen die Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach (CDU) will die Kölner Staatsanwaltschaft nach Aufhebung der Immunität Ermittlungen einleiten. Die Behörde habe „nach eingehender rechtlicher Prüfung“ das Vorliegen eines Anfangsverdachts gegen die Politikerin „wegen Betrugs zum Nachteil der CDU Rheinisch-Bergischer Kreis bejaht“, teilte ein Sprecher mit. Bosbach hatte bereits im Sommer Vorwürfe bestritten, wonach sie 2500 Euro von einem CDU-Parteikonto über Umwege angenommen haben soll. „Ich habe mich nicht bereichert, und der CDU Rhein-Berg ist kein Schaden entstanden“, hatte sie gesagt. Der CDU-Kreisvorstand hatte beschlossen, alle Unterlagen der Staatsanwaltschaft zur Prüfung zu übergeben.