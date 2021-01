Von Robert Roßmann, Berlin

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben am Sonntag ein Programm für die Neuausrichtung der CDU nach der Ära Merkel vorgelegt. In einer Email der beiden an alle Kreisvorsitzenden sowie die CDU-Abgeordneten im Bundestag, im Europaparlament und in den Landtagen heißt es, "große Aufgaben" würden auf eine "entschlossene Antwort" warten: "Die digitale Transformation, der Klimawandel, Migration und die wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie - Deutschland ist im Wandel." Zu Beginn der 20er Jahre sei es an der CDU, "diesen Wandel als Chance zu begreifen". Man wolle "die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt für Deutschland machen: neue wirtschaftliche Dynamik, umfassende Sicherheit, beste und gerechte Bildungschancen und eine lebenswerte Heimat für alle".

Beide fordern eine "klare Abgrenzung nach rechts"

Mit ihrer Email verschickten Laschet und Spahn ein Programm mit dem Titel "#impulse2021", über das sie jetzt mit den Kreisvorsitzenden und Abgeordneten beraten wollen. Laschet kandidiert für den CDU-Vorsitz, Spahn soll sein Stellvertreter werden. Das Programm dient ihrer Profilierung. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht auseinander dividieren lassen wollen. In der CDU kommen immer wieder Debatten auf, ob Spahn nicht der bessere Parteichef wäre.

In ihrem Programm fordern die beiden unter anderem eine "klare Abgrenzung nach rechts", ein "Digitalministerium, das seinen Namen verdient", ein "Belastungsmoratorium" für die Wirtschaft, "beste Schulen in den schwierigsten Stadtteilen", sowie "Null Toleranz bei Kriminalität und Extremismus" und einen "weltoffenen Patriotismus". Außerdem wollen sie, dass sich künftig "die ganze Breite der Gesellschaft in der Partei und in den Fraktionen" widerspiegelt.