28. Januar 2019, 10:49 Uhr Deutsche Einheit So will die CDU die Spaltung von Ost und West überwinden

Der Angleichungsprozess zwischen Ost und West stagniere "seit über zwölf Jahren", stellt die CDU in einem neuen Papier fest.

Federführend waren der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer.

In Brandenburg, Thüringen und Sachsen werden 2019 neue Landtage gewählt - die AfD liegt dort in den Umfragen bei 21 bis 25 Prozent.

Von Robert Roßmann , Berlin

Die CDU sieht auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch erhebliche Defizite bei der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ostdeutschland an die im Westen. "Viele Regionen Ostdeutschlands haben mit Abwanderung und Überalterung zu kämpfen", bei den Löhnen und Renten gebe es weiterhin Unterschiede zum Westen, heißt es in einem Papier, das unter Federführung des Thüringer CDU-Chefs Mike Mohring und des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer entstanden ist. Der Angleichungsprozess stagniere "seit über zwölf Jahren", beklagen die Autoren.

An diesem Montag beraten Präsidium und Vorstand der CDU über das Papier. In diesem Jahr wird in Brandenburg, Thüringen und Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt dort in den Umfragen bei 21 bis 25 Prozent - und damit auf Augenhöhe mit der Union.

In dem CDU-Papier, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, heißt es, die wirtschaftliche Leistung in Ostdeutschland habe sich seit der Wende zwar "mehr als verdoppelt" und sei mit "jener vieler Regionen in Frankreich oder Großbritannien vergleichbar", doch sie liege "noch immer ein Drittel unter jener der westdeutschen Länder".

Augenfällig seien außerdem "die Unterschiede in der politischen Kultur des Landes". Im Osten würden "rund 40 Prozent der Bürger mit der Linken und der AfD linke und rechte Flügel- und Protestparteien" wählen, deren politische Erfolge sich "zu einem erheblichen Teil aus Skepsis gegenüber der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und Sozialen Marktwirtschaft und dem Misstrauen gegenüber dem Sicherheitsversprechen des Staates speisen" würden. Dazu würden auch "erlebte oder empfundene Benachteiligung" sowie "Veränderungsmüdigkeit nach einer langen Phase rasanten Wandels" beitragen. Außerdem seien "prägende politische Milieus, wie sie sich auch in den alten Ländern zunehmend auflösen", in den neuen Ländern gar nicht erst entstanden oder schon vor Jahrzehnten zerstört worden.

Die CDU als einzig verbliebene Volkspartei habe jetzt die "besondere Aufgabe, Spaltungen in der Gesellschaft und im Land zu überwinden". Eine Generation nach dem Fall der Mauer sei "die Zeit für eine Politik nach Himmelsrichtungen" zwar abgelaufen. Allerdings würden immer noch "einige Problemstellungen, die für ganz Deutschland existieren, Ostdeutschland in besonderer Weise" betreffen. Dabei geht es vor allem "um Chancengleichheit, Gerechtigkeit, Repräsentanz, aber auch um Respekt".

Konkret wird in dem Papier unter anderem verlangt, dass "Behörden, Einrichtungen und Institutionen des Bundes und der EU so lange in Ostdeutschland ihren Sitz nehmen, bis ein der Einwohnerzahl entsprechender Anteil erreicht ist". Außerdem soll der ländliche Raum durch eine Vielzahl von Verbesserungen attraktiver gemacht werden. Dazu werden in dem Papier "verlässliche und ausreichend leistungsfähige Glasfaser- und Mobilfunknetze an jedem Ort" verlangt. Ein besonderer Augenmerk gilt aber auch Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, in wohnortnahe Kindergärten und Schulen, der "Absicherung medizinischer und pflegerischer Dienste" sowie der besseren Anbindung der Mittelzentren im Osten an den Fernverkehr der Bahn.

Mohring und Kretschmer halten aber auch die Bekämpfung der Grenzkriminalität für ein im Osten wichtiges Thema. Deshalb verlangen sie mehr Personal für die Bundespolizeidirektionen in Ostdeutschland und einen Ausbau der Zusammenarbeit mit Polen und Tschechien. Die Akzeptanz von Zuwanderung setze "voraus, dass illegale Zuwanderung wirksam unterbunden und der Flüchtlingsschutz auf anerkannte Flüchtlinge begrenzt" werde, heißt es in dem Papier. Personen ohne Bleiberecht müssten zurückgeführt werden. Und "wer als Fachkraft zuwandert oder als Flüchtling bleibeberechtigt ist", müsse "die Leitkultur des Landes verinnerlichen und sich integrieren". Das solle durch "Landesintegrationsgesetze und -maßnahmen" unterstützt werden.