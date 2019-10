Die vierte Wahlschlappe für die CDU unter ihrer Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer heizt die Diskussion um Führung und Ausrichtung der Partei an. Wer will was?

Das katastrophale Ergebnis für die CDU bei der Landtagswahl in Thüringen heizt den Streit in der Union weiter an, bei dem es vor allem um die Position der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer geht. Mancher macht sie mitverantwortlich für den Absturz der Landespartei auf 21,8 Prozent, und nach der Europawahl und den Wahlen und Brandenburg und Sachsen ist es nun schon die vierte Wahlschlappe, die die CDU unter AKK aufarbeiten muss. Aber auch Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel wird erneut laut.

Nachdem der Landeschef der Thüringer CDU, Mike Mohring, auch noch anzudeuten schien, er wäre bereit, über ein Bündnis mit der Linken zumindest zu reden, hat sich der innerparteiliche Konflikt über die Führung und die generelle Ausrichtung der Partei noch einmal erheblich zugespitzt.

Doch wer will was eigentlich erreichen? Die wichtigsten Akteure im Überblick.

Mitarbeit: Camilla Kohrs

