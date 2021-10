CDU-Armin Laschet will die Tür für Verhandlungen mit Grünen und FDP weiterhin offen halten.

Selten erschienen CSU/CDU so ohne Kurs wie in diesen Tagen. Armin Laschet und Markus Söder haben zwar einiges zu sagen, aber ihre Botschaften könnten unterschiedlicher kaum sein.

Von Robert Roßmann, Berlin

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Armin Laschet und Markus Söder nicht an einem Strang ziehen - zumindest nicht auf derselben Seite-, dann wurde er jetzt eindrucksvoll erbracht. Jeder wusste, dass FDP und Grüne an diesem Mittwoch darüber entscheiden, ob sie eine Ampelkoalition anstreben. Es wäre für die Vorsitzenden von CDU und CSU also genügend Zeit gewesen, ihre Reaktion darauf abzustimmen. Doch Laschet und Söder meldeten sich mit Botschaften zu Wort, die unterschiedlicher kaum sein könnten.