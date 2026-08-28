Nachdem sie zum Auftakt ihrer Klausurtagung am Donnerstag noch im Sonnenschein an die Mikrofone getreten waren, hängen am Freitag graue Wolken über den Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Thorsten Frei und Matthias Miersch, und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Der guten Stimmung der drei Männer scheint das aber nicht zu schaden. „Da ist schon etwas weitergewachsen, was uns tragen kann für die Herausforderungen der nächsten Monate“, sagt Frei über die beiden Tage, in denen sich die Spitzen der Koalitionsfraktionen in Münster getroffen haben. Aber was sind die konkreten Ergebnisse der Klausur? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Union und SPD im BundestagDie Chefs duzen sich jetzt – und meiden strittige Themen
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Bei ihrer Klausur geben sich die Fraktionsspitzen betont gut gelaunt und beschließen ein „Arbeitsprogramm“. Mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt machen sie ein Versprechen.
Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Münster
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