Von Roman Deininger, Nico Fried, Boris Herrmann und Robert Roßmann

Man könnte ja auch mal versuchen, sich in die Union hineinzuversetzen und die Sache positiv zu betrachten. CDU und CSU haben es gemeinschaftlich immerhin fertiggebracht, von einer Menge anderer Sorgen abzulenken. Über die Masken- und die Aserbaidschanaffäre redet kaum noch jemand. Auch für die sogenannten politischen Mitbewerber ist gerade wenig Aufmerksamkeit übrig. Falls es tatsächlich noch andere Parteien in diesem Land geben sollte, bitte mal beim Wahlvolk melden. Das öffentliche Interesse an der Unionsfraktion hat unter der Woche dagegen ungeahnte Ausmaße erreicht, was natürlich an den Stargästen Armin Laschet und Markus Söder lag. Und ja, es soll sogar Abgeordnete der Union geben, die die Fraktionssitzung mit den beiden Parteichefs als eine "Sternstunde des Parlamentarismus" erlebt haben wollen.