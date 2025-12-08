Fraktionsführungen haben naturgemäß ein großes Interesse daran, dass ihre Abgeordneten geschlossen abstimmen. Das gilt erst recht, wenn die Mehrheit so knapp ist wie derzeit. Ein wichtiges Instrument im Werkzeugkasten der Fraktionsführungen ist dabei die sogenannte „Erklärung nach §31 GO“. In dem Paragrafen der Geschäftsordnung des Bundestags ist geregelt, dass jeder Abgeordneter zu Abstimmungen eine schriftliche Erklärung abgeben kann, „die in das Plenarprotokoll aufzunehmen ist“.
Nach Rentenvotum46 Genervte in der Union
Lesezeit: 2 Min.
Es haben zwar nur sieben Abgeordnete von CDU und CSU im Bundestag gegen das Rentenpaket gestimmt. Doch sehr viel mehr haben ihren Unmut zu Protokoll gegeben.
Von Robert Roßmann, Berlin
Altersvorsorge:Wenn Akademiker länger arbeiten müssten
Bärbel Bas will das Rentenalter an die Beitragsjahre koppeln. Einige müssten dann wohl länger arbeiten als bisher – andere dürften profitieren. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Lesen Sie mehr zum Thema