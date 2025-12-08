Zum Hauptinhalt springen

Nach Rentenvotum46 Genervte in der Union

Lesezeit: 2 Min.

Mussten um Stimmen bangen: Fraktionschef Spahn,  Parlamentarischer Geschäftsführer Bilger, CSU-Landesgruppenchef Hoffmann (von li.).
Mussten um Stimmen bangen: Fraktionschef Spahn,  Parlamentarischer Geschäftsführer Bilger, CSU-Landesgruppenchef Hoffmann (von li.). (Foto: Michael Kappeler/DPA)

Es haben zwar nur sieben Abgeordnete von CDU und CSU im Bundestag gegen das Rentenpaket gestimmt. Doch sehr viel mehr haben ihren Unmut zu Protokoll gegeben.

Von Robert Roßmann, Berlin

Fraktionsführungen haben naturgemäß ein großes Interesse daran, dass ihre Abgeordneten geschlossen abstimmen. Das gilt erst recht, wenn die Mehrheit so knapp ist wie derzeit. Ein wichtiges Instrument im Werkzeugkasten der Fraktionsführungen ist dabei die sogenannte „Erklärung nach §31 GO“.  In dem Paragrafen der Geschäftsordnung des Bundestags ist geregelt, dass jeder Abgeordneter zu Abstimmungen eine schriftliche Erklärung abgeben kann, „die in das Plenarprotokoll aufzunehmen ist“.

Zur SZ-Startseite

Altersvorsorge
:Wenn Akademiker länger arbeiten müssten

Bärbel Bas will das Rentenalter an die Beitragsjahre koppeln. Einige müssten dann wohl länger arbeiten als bisher – andere dürften profitieren. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt und Roland Preuß

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite