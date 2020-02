Die CSU drängt die Schwesterpartei CDU in der Frage der Kanzlerkandidatur zu einer früheren Lösung. Der CSU-Landesgruppenchef in Berlin, Alexander Dobrindt, bezeichnete den von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer vorgelegten Zeitplan als "abwegig". Nach dem Plan der CDU-Chefin sollen ihre Nachfolge und die Frage der Kanzlerkandidatur bis zum für Dezember geplanten CDU-Parteitag geklärt werden. Das sei idealistisch und ohne Chance auf Umsetzung, sagte Dobrindt. "Krisenhafte Situationen bewältigt man nicht durch das Zelebrieren der Krise, sondern durch Handeln."

Die CDU müsse nun entscheiden, ob sie die Kraft habe, sich zu erneuern, sagte der CSU-Politiker. Notwendig sei nicht ein langer Schönheitswettbewerb. Es gehe um personelle Klarheit, darum, eine Person zu finden, die für die Union positive Fantasie für die Zukunft wecken könne. Je länger die Findungsphase bei der CDU dauere, desto hämischer würden die Kommentare der politischen Wettbewerber.

In München forderte CSU-Generalsekretär Markus Blume eine Klärung der Frage des CDU-Vorsitzes noch vor der Sommerpause. Aus seiner Sicht ist es zudem "nicht zwingend so", dass die Kanzlerkandidatur und der CDU-Vorsitz bei einer Person liegen müssen. Zunächst einmal müsse "ganz offensichtlich die CDU zunächst mal ihre Führungsfrage klären", sagte Blume. "Danach werden wir miteinander in der Union, CSU und CDU gemeinsam, die Frage der Kanzlerkandidatur klären." CSU-Chef Markus Söder hat eine Kanzlerkandidatur abgelehnt.

In der Bundestagsfraktion der Union gibt es offenbar Zweifel am Zeitplan der CDU-Chefin. Fraktionschef Ralph Brinkhaus sprach von einer "Gefahr, dass wir uns jetzt elendiglich lange mit Personaldebatten beschäftigen". Der Christdemokrat deutete an, dass der Zeitplan der noch amtierenden Parteichefin nicht unverrückbar sei. Einerseits brauche die CDU genug Zeit für ihre Entscheidungen, andererseits sei es "auch nicht gut, ein Dreivierteljahr Personaldebatten zu führen", sagte er. Der für Dezember angesetzte Parteitag könne auch vorgezogen werden: "Wir sind zwar konservativ, aber auch flexibel."

Unterdessen soll der 44-jährige sächsische Bundestagstagsabgeordnete Marco Wanderwitz neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung werden. Wanderwitz stammt aus Chemnitz, er ist derzeit Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Am Samstag war der bisherige Beauftragte, Christian Hirte aus Thüringen, von der Bundeskanzlerin entlassen worden, nachdem er in einem Tweet die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten begrüßt hatte.

Kemmerich war in Erfurt mit Stimmen der AfD, der CDU und der FDP gewählt worden. Er ist inzwischen zurückgetreten. Nun fordern Linke, SPD und Grüne die CDU und die FDP weiterhin auf, dort den früheren Regierungschef Bodo Ramelow bei einer Wiederwahl zum Ministerpräsidenten zu unterstützen. In Berlin erteilten am Dienstag FDP-Chef Christian Lindner und auch Unionsfraktionschef Brinkhaus eine klare Absage.