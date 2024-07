Der Kanzler, seine Minister und der Bundestag sind in den Urlaub gereist. Politische Pause ist dennoch nicht in Berlin. Die Union nützt die Sommerferienzeit, sich schon mal (wieder) für eine mögliche Regierungsübernahme im kommenden September oder früher warmzulaufen. CDU-Parteichef Friedrich Merz und sein Generalsekretär Carsten Linnemann haben sich am Wochenende in Interviews zu Wort gemeldet und erste Skizzen einer unionsgeführten Bundesregierung, sollte sie denn zustande kommen, vorgelegt.