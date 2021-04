CDU und CSU steuern auf eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu. Die Parteivorsitzenden Armin Laschet und Markus Söder hatten sich am Sonntag erstmals beide öffentlich bereiterklärt, die Kanzlerkandidatur der Union zu übernehmen. Am Montag haben CDU-Präsidium und -Vorstand getagt und sich für NRW-Ministerpräsident Laschet ausgesprochen. Nachmittags berät das Präsidium der CSU. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Söder will offenbar erst Ende der Woche eine Entscheidung

Montag, 12. April, 15.43 Uhr: Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union soll nach dem Willen von CSU-Chef Markus Söder erst Ende der Woche getroffen werden. Es sei jetzt noch nicht der Tag der Entscheidung, vielmehr werde man sich Ende der Woche zusammensetzen, sagte Söder am Montag nach Teilnehmerangaben in einer Schalte des CSU-Präsidiums. Und er werde auch darum bitten, dass sich nicht nur zwei Personen zusammensetzten, sondern das weitere Vertreter beider Parteien mit dabei seien.

Am Montagnachmittag hat sich das CSU-Präsidium zu Beratungen über die Unions-Kanzlerkandidatur zusammengeschaltet. Anders als Laschet nach den CDU-Sitzungen will Söder nach der CSU-Schalte allerdings nicht selbst an der Pressekonferenz teilnehmen, wie ein CSU-Sprecher mitteilte. Dies übernehme Generalsekretär Markus Blume. Abends in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks werde Söder dagegen auftreten, hieß es.

Laschet: "Es war keine Vorentscheidung, sondern ein Meinungsbild"

Montag, 12. April, 14.34 Uhr: Laschet betont zunächst, dass heute vor allem auch inhaltlich diskutiert worden sei. Das zentrale Thema bleibe die Corona-Krise - und das, was nach der Pandemie geschieht. Das werde auch im Wahlprogramm zentral sein. Dann umreißt Laschet seine Vision und gibt sich dabei vor allem versöhnlich. Er wolle ein "modernes", "soziales" und "vielfältiges Deutschland" und plane, die Klimakrise zu bekämpfen und dabei Rücksicht auf die Wirtschaft zu nehmen. Laschet spricht sich für eine deutliche Auseinandersetzung mit der AfD aus.

Auch im Zusammenhang mit dem Duell zwischen ihm und Söder gibt sich Laschet versöhnlich. Er werde noch an diesem Montag "recht bald" das Gespräch mit dem CSU-Chef suchen. Heute habe es sich nur um ein "Meinungsbild der CDU" gehandelt, das man nun "der CSU vortragen" werde. "Es war keine Vorentscheidung, sondern ein Meinungsbild" der CDU; die Entscheidung werde gemeinsam getroffen.

Auf Nachfrage hin betont Laschet, dass er noch am heutigen Montag mit Söder sprechen werde, und deutet an, dass er mit einer Einigung der Schwesterparteien im Laufe des Tages rechnet. Die Entscheidung "muss nicht heute sein", aber "sollte sehr bald sein", das sei der ausdrückliche Wunsch der Sitzungsteilnehmer gewesen.

Ziemiak: "Breite Unterstützung für Armin Laschet"

Montag, 12. April, 14.12 Uhr: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bestätigt, dass sich die Spitzengremien der Partei hinter Laschet stellen. Es habe im Vorstand und im Präsidium "sehr viele Wortmeldungen" und "eine breite Aussprache" gegeben. Laschet und Söder seien starke Kandidaten, die Gespräche seien "freundschaftlich und kollegial" verlaufen. "Das Meinungsbild ist eindeutig: Es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet." Dies sei aber kein Beschluss, sondern ein Votum für Gespräche, die Laschet in seiner Funktion als Parteichef nun mit der CSU führen solle.

Laschet äußert sich

Montag, 12. April, 14.05 Uhr: Seit heute Morgen haben zuerst das Präsidium und dann der Vorstand der CDU beraten und danach beide erklärt, sich hinter Laschet zu stellen. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sagte nach der Sitzung des Präsidiums, das Gremium habe Laschet ohne Ausnahme unterstützt. Man habe aber keinen Beschluss gefasst - dies war auch nicht geplant. Auch im CDU-Vorstand hat sich Teilnehmerkreisen zufolge breiter Rückhalt für eine Kanzlerkandidatur des CDU-Chefs abgezeichnet. Nun treten Laschet und Generalsekretär Paul Ziemiak vor die Kameras.

Auch der CDU-Vorstand plädiert für Laschet

Montag, 12. April, 13.37 Uhr: Nach dem CDU-Präsidium hat sich auch im größeren Parteivorstand breiter Rückhalt für eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet abgezeichnet. Dies gehe aus den Wortmeldungen in der Diskussion hervor, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen. Ähnlich berichtete auch Bild. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble habe Laschet attestiert, er bringe alles mit für die Herausforderungen einer Kanzlerkandidatur. Der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann sprach sich nach diesen Informationen ebenfalls für Laschet aus. Laschet habe eine klare Haltung und ein festes Wertefundament - dies sei jetzt wichtig. Zugleich betonte Althusmann, die Bilanzen beider Kandidaten - Laschet und CSU-Chef Markus Söder - als Ministerpräsidenten in ihren Ländern seien gut. Der Chef der Senioren-Union, Otto Wulff, habe dem Bergmannssohn Laschet ein "Glück auf" gewünscht.

CSU-Landesgruppenchef: Söder verkörpert modernen Politikansatz

Montag, 12. April, 13.10 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich für Parteichef Markus Söder als Unions-Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Es sei ein "moderner Politikansatz" notwendig, sagt Dobrindt dem Sender Bayern 2. "Ich glaube, Markus Söder verkörpert das am allerbesten und deswegen gilt: Wahlchancen und die Optimierung von Wahlchancen müssen ein wesentlicher Punkt sein jetzt in der Entscheidungsfindung." Das würden sicherlich auch Parteigremien und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion berücksichtigen.

JU-Chef Kuban unterstützt Laschet

Montag, 12. April, 12.25 Uhr: Der Unions-Nachwuchs hat sich für eine schnelle Entscheidung der Kanzlerkandidatur gemeinsam mit der CSU ausgesprochen. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, sagte nach Informationen aus Teilnehmerkreisen in den Online-Beratungen des CDU-Vorstands: "Wir sollten heute Armin Laschet ein starkes Verhandlungsmandat geben und geschlossen sein." Es brauche jetzt eine schnelle Entscheidung mit der CSU über die Kanzlerkandidatur. Zuvor hatte sich das CDU-Präsidium, der engste Führungszirkel um Laschet, einmütig hinter dessen Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur der Union gestellt.

CDU-Präsidium für Laschet

Montag, 12. April, 11:31 Uhr: Das CDU-Präsidium hat sich einmütig hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet gestellt. Das bestätigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Montag nach einer Sitzung des Präsidiums in Berlin. Das Gremium habe Laschet ohne Ausnahme unterstützt, sagte Bouffier. Man habe aber keinen Beschluss gefasst - dies war auch nicht geplant. Die Vorstellung der CDU-Spitze sei es, eine gemeinsame Lösung mit der CSU in Wochenfrist hinzubekommen.

Bouffier ergänzte mit Blick auf Laschet, das Präsidium habe deutlich gemacht, "dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten und ihn gebeten, mit Markus Söder jetzt gemeinsam den weiteren Weg zu besprechen, wie wir das machen". Die Herausforderung sei so groß, "dass wir die nur gemeinsam stemmen können", sagte er und nannte die Bewältigung der Pandemie und die Lage in Europa. "Wir glauben, dass die Union das am besten kann. Aber das kann sie nur dann, wenn CDU und CSU ganz eng beieinander sind und wir das in einem wirklich guten Prozess miteinander dann auch zu Ende bringen." Er sei zuversichtlich, dass dies gelinge.

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, mahnte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Sitzung ein zügiges und dann einvernehmliches Ergebnis der Debatte an. Im Anschluss an die Präsidiumssitzung wollte Laschet auch im größeren Parteivorstand für Unterstützung werben.

Berliner CDU für Söder

Montag, 12. April, 11.10 Uhr: Im Ringen um die Kanzlerkandidatur in der Union hat sich die Berliner CDU festgelegt. Sie stellt sich am Montag hinter den CSU-Vorsitzenden Markus Söder und damit gegen CDU-Chef Armin Laschet, teilt CDU-Landesvorsitzender Kai Wegner mit.

"Markus Söder ist der zupackende, erfolgreiche Krisenmanager, der Deutschland aus der Pandemie führen und das Land zukunftsfest machen kann", unterstrich er. "Mit Armin Laschet und Markus Söder haben wir zwei starke Ministerpräsidenten als Vorsitzende von CDU und CSU, die beide das Zeug zum Bundeskanzler haben. Das unterscheidet uns von den anderen Parteien", erklärte Wegner weiter, sagte aber auch: "Wir sind überzeugt, dass die Menschen noch stärker Markus Söder zutrauen, Deutschland gut zu führen. Darum unterstützt das Präsidium der CDU Berlin die Kandidatur von Markus Söder als gemeinsamer Kanzlerkandidat von CDU und CSU."

Auch einzelne CDU-Politiker beziehen Stellung. Nach Einschätzung des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans wird sich das CDU-Präsidium hinter Parteichef Armin Laschet stellen. "Es ist doch klar, dass das CDU-Präsidium sich hinter seinen Parteivorsitzenden stellt", sagte Hans vor Beginn der Sitzung am Montag in Berlin.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner kündigte eine zeitnahe Entscheidung über den Unions-Kanzlerkandidaten an und lobte Parteichef Armin Laschet. "Wir müssen jetzt entscheiden", sagte Klöckner am Montag bei ihrem Eintreffen zu einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. Für alles andere gebe es weder bei den Mitgliedern noch bei der Bevölkerung Verständnis. "Wir sind in Zeiten, die sehr unsicher sind. Da hätte man gerne Klarheit. Und dafür werden wir auch sorgen." Laschet regiere als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland. Er habe sehr integrierende Fähigkeiten. "Das halte ich für sehr wichtig." Die CDU werde sich aber klar an das Verabredete mit der CSU halten. "Ich bin zuversichtlich, dass wir da einen guten Weg finden werden."

Brinkhaus für Entscheidung in dieser Woche

Montag, 12. April, 8.46 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus fordert eine zügige Einigung bei CDU und CSU auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten. Es wäre sein Wunsch, dass die Entscheidung in dieser Woche abgeschlossen werden könne, sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Fünf Monate bis zur Bundestagswahl seien sehr kurz. Deshalb wolle man mit der Wahlkampagne anfangen und sich programmatisch nochmals schärfen. "Und dafür brauchen wir einen Spitzenkandidaten, und da wollen wir nicht noch drei, vier Wochen warten." Dazu würden die Fraktionsgremien ebenso tagen wie die Präsidien der Parteien. "Wir wollen es einvernehmlich haben, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Kampfabstimmungen in irgendwelchen Gremien haben, sondern wir wollen gemeinsam mit einem Kandidaten dann in den Herbst hineingehen."

Brinkhaus ließ offen, ob er CDU-Chef Armin Laschet oder CSU-Chef Markus Söder für die Kanzlerkandidatur bevorzugt: "Beide Kandidaten haben mein Vertrauen." Dagegen sagte sein Vize Carsten Linnemann im Deutschlandfunk, er werde im Bundesvorstand die Argumente aufzählen, die für Armin Laschet sprächen. Laschet habe "die besten Chancen", Kanzlerkandidat der Union und Bundeskanzler zu werden. Er sei sich "sicher, dass man heute Abend noch keinen Kandidaten hat". Auch die Fraktion wolle gehört werden. Wichtig sei, dass man in den kommenden Tagen zu einer Entscheidung komme.

So ist am Montag der Ablauf bei CDU und CSU

Montag, 12. April, 7.29 Uhr: Während das Präsidium der CDU bereits um 9 Uhr zu einer regulären Sitzung zusammenkommt, will Söder das Präsidium der CSU für den Nachmittag oder frühen Abend außerplanmäßig einberufen. Das CDU-Präsidium wird erstmals seit Langem wieder in Präsenz tagen. Um 11 Uhr trifft sich der CDU-Bundesvorstand digital. Gegen 13.30 Uhr will Armin Laschet selbst vor die Presse treten - und nicht, wie zunächst angekündigt, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Eine CSU-Pressekonferenz soll es nach der Präsidiumssitzung der Partei geben.

Die Entscheidung zwischen Laschet und Söder soll nach Auffassung führender Unionspolitiker in den kommenden Tagen fallen. Auf die Frage in einer Pressekonferenz, ob am Montag schon eine Entscheidung fallen könnte, hatten Laschet und Söder am Sonntag geantwortet, sie wollten den Beratungen nicht vorgreifen.

Eine lange Hängepartie kann sich die Union angesichts sinkender Umfragewerte nicht leisten. Sie muss schnell und geschlossen Tritt fassen: Denn bis zur Bundestagswahl am 26. September ist es nicht mal mehr ein halbes Jahr, und nach der SPD wollen am Montag kommender Woche auch die ohnehin in den Umfragen starken Grünen erstmals eine Kanzlerkandidatur verkünden.