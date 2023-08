CDU und CSU:Terminsache Kanzlerkür

Von Andreas Glas und Boris Herrmann, Berlin

Der CSU-Slogan im bayerischen Wahljahr geht so: "In Bayern lebt es sich einfach besser." Am vergangenen Sonntag traf das nicht unbedingt zu, also wettertechnisch und verglichen mit Berlin, dort war es ein paar Grad wärmer als im Süden. Aber das war nicht der Grund, weshalb Markus Söder am Wochenende in die Bundeshauptstadt gefahren ist. Anlass war das ARD-Sommerinterview, und wie immer, wenn der bayerische Ministerpräsident und CSU-Parteichef nach Berlin kommt, hat ihn auch diesmal die Frage erwartet, ob er sich denn vorstellen könne, länger hierzubleiben, als Kanzler zum Beispiel? "Es ist und bleibt eine coole Stadt", sagte Söder. Und dass er gern mithelfe in Deutschland, "aber nicht als Kanzler".