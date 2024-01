Die K-Frage in der Union könnte auch eine Frage des Alters werden: Friedrich Merz (li.) ist 68, Markus Söder ein gutes Jahrzehnt jünger.

Im Spätsommer will die Union bestimmen, wer sie als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl führt. Während der CSU-Vorsitzende Söder darüber wie gewohnt in Rätseln spricht, startet CDU-Chef Merz die Vorwärtsverteidigung.