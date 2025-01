In den Unionsparteien hat sich der Streit über den richtigen Umgang mit den Grünen verschärft. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU ) forderte den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU -Chef Markus Söder zur Zurückhaltung auf; Söder schließt schon seit Monaten eine schwarz-grüne Koalition im Bund vehement aus. Günther sagte im ZDF: „Söder sagt jedes Mal, es gibt in der CDU Leute, die schwärmen von Schwarz-Grün im Bund. Ich kenne niemanden.“ Der CSU-Chef behaupte das aber, um dann zu erklären, er sei derjenige, der es verhindern werde. „Anstatt einfach den Mund zu halten und zu sagen, wir kämpfen für eine starke CDU. Und eine starke CSU.“

Söder führe diese Diskussion mit sich selbst, sagte Günther. Das sei „ja ein geschicktes Stilmittel in der Politik, dass man immer behauptet, dass es eine Gegenposition gibt, um dann sich selbst als Fels in der Brandung darzustellen“. Debatten mit sich selbst zu führen, sei im Wahlkampf aber nie klug. Günther regiert in Schleswig-Holstein zusammen mit den Grünen. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es eine schwarz-grüne Koalition, in Baden-Württemberg regiert ein grün-schwarzes Bündnis.

Man solle sich „auf die wichtigen Themen konzentrieren“, findet Kanzlerkandidat Merz

CDU-Chef Friedrich Merz reagierte am Mittwoch ausweichend auf den Streit. Sein Abstand zu den Grünen sei in den vergangenen Wochen „innerlich noch größer geworden“, sagte Merz bei einem gemeinsamen Auftritt mit Söder in Kloster Seeon. Er führe aber keinen Koalitionswahlkampf, sondern „einen Wahlkampf für die Union“. Und er gehe „davon aus, dass sich Markus Söder und Daniel Günther nach wie vor freundlich begegnen“. Als der neben ihm stehende Söder lachend „Echt?“ fragte, sagte Merz: „Ich gehe davon aus, dass ihr das tut.“ Man solle sich „auf die wichtigen Themen konzentrieren“.

Söder hatte die Kritik Günthers an ihm zuvor scharf zurückgewiesen. Er sagte dem Sender Welt TV, Schleswig-Holstein sei ein Land mit „wirtschaftlich enormen Problemen, finanziell hoch verschuldet – also, dort muss man sogar Notlagen ausrufen – und trotzdem will man den Länderfinanzausgleich aus Bayern“. Er würde deshalb „mal sagen: um die eigenen Probleme kümmern und dann mit einer ordentlichen Bilanz bundesweit auftreten, ist okay“. Ansonsten könne er nur sagen, dass er „die mehrheitliche Position der Unionswähler“ vertrete. Und dass die mehrheitliche Position der Deutschen sei: „Schwarz-Grün ist die unbeliebteste Koalition, die überhaupt vorstellbar ist.“ Eine Union, „die Grün will, wird am Ende die AfD stärken“.