Von Markus Balser, Roman Deininger, Andreas Glas, Berlin

Der Tag der vielen Fragen ist schon fast zu Ende, als Friedrich Merz am Dienstagabend in einem TV-Interview sehr tief Luft holen muss. Die wichtigste Frage zu seiner politischen Karriere hat der CDU-Chef schon am Morgen beantwortet. Er selbst wolle als Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen gehen, kündigte Merz nach einem Gespräch mit CSU-Chef Markus Söder in München an.