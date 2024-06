Friedrich Merz hätte es sich leicht machen können. Ob jemand erfolgreich ist oder nicht, liegt ja immer auch an der Messlatte, die man anlegt. Der CDU -Chef hätte also das Unions-Ergebnis bei der Bundestagswahl (24,1 Prozent) oder zumindest das Resultat bei der letzten Europawahl (28,9 Prozent) als Zielmarke angeben können. Hat er aber nicht. Stattdessen hat er „30 Prozent plus x“ als Ziel vorgegeben. Das war ambitioniert – und riskant. Am frühen Abend war noch nicht klar, ob es die Union am Ende tatsächlich über die 30-Prozent-Marke schafft. In den ersten Hochrechnungen lag sie in der ARD bei 29,6 und beim ZDF bei 30,0 Prozent.

Sicher war aber schon, dass CDU und CSU mit gewaltigem Vorsprung als Sieger aus der Europawahl gehen. Es war die erste nationale Abstimmung nach der Wahl von Merz an die CDU-Spitze. Der Parteichef stand am Sonntag gar nicht auf den Wahlzetteln – aber das Ergebnis ist natürlich auch ein Erfolg für ihn. Merz hatte Anfang 2022 eine zerstrittene und weitgehend orientierungslose Partei übernommen, die hinter die Sozialdemokraten zurückgefallen war. Jetzt ist die Union doppelt so stark wie die Kanzlerpartei SPD. Der CDU-Chef wird das Ergebnis auch als Bestätigung deuten, dass er ein guter Kanzlerkandidat wäre.

Söder vergleicht von der Leyen mit Borussia Dortmund

Am Wochenende hatte Merz in einer Rundmail noch einmal skizziert, um was es bei der Europawahl seiner Ansicht nach geht. Europa stehe vor den größten Herausforderungen seit vielen Jahren, schrieb der CDU-Chef. „Wenn wir in dem Teil Europas, in dem wir das große Glück haben zu leben, weiter in Freiheit und in Frieden, in Wohlstand und Solidarität leben wollen, dann kommt es darauf an, wer die EU-Kommission zukünftig führt und wo die politischen Mehrheiten im Europäischen Parlament zukünftig liegen.“ Ursula von der Leyen, die Spitzenkandidatin der Union, genieße „in ganz Europa und auf der Welt höchsten Respekt“.

Dabei hatte Merz allerdings unterschlagen, dass es mit dem Respekt für von der Leyen zumindest innerhalb der Union nicht weit her ist. CDU und CSU hatten die Kommissionschefin eher notgedrungen aufgestellt. CSU-Chef Markus Söder hat das bei der Abschlusskundgebung der Unionsparteien am Freitagabend in München noch einmal offensichtlich gemacht.

„Ich bin kein Fan von Bayer Leverkusen, ich bin kein Fan von Borussia Dortmund“, sagte Söder – als es in seiner Rede um von der Leyen ging. Im Champions-League-Finale sei er aber für Dortmund gewesen. „Wenn eine deutsche Mannschaft gewinnen kann, dann stehe ich dahinter.“ Und wenn eine Deutsche die Möglichkeit habe, weiter an der Spitze der EU-Kommission zu stehen, dann sei „es auch eine nationale patriotische Pflicht, Parteiinteressen hintenan zu stellen und Ursula von der Leyen zu wählen“.

Man kann eine Spitzenkandidatin auch leidenschaftlicher unterstützen.

Merz schlug vor, die Wahl zum Denkzettel für die Ampel zu machen

Es war kein einfacher Wahlkampf für die Union. Das lag nicht nur an der Spitzenkandidatin. Die CDU hatte „Sicherheit“, „Freiheit“ und „Wohlstand“ auf ihre Plakate geschrieben – dagegen kann niemand mit Verstand etwas haben. Aber es waren eben auch reichlich unkonkrete Forderungen. Der Partei ist es bis zuletzt nicht richtig gelungen, an ein paar wichtigen Punkten klarzumachen, was man in Europa bekommt, wenn man CDU wählt. Und so blieb am Ende vor allem eine Botschaft, die gar nichts mit der Europawahl zu tun hat: Wer Union wählt, kann die Ampelkoalition in Deutschland abstrafen.

Merz hatte das am Wochenende in seiner Mail vornehm, aber deutlich formuliert: „Sie können mit Ihrer Wahl für Kontinuität in Europa auch einen klaren Denkzettel an die Adresse der Ampel in Berlin verbinden. Gehen Sie also am Sonntag zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme der CDU.“

Bei der Abschlusskundgebung in München war er noch deutlicher geworden. Merz griff zwar vor allem und mit großer Schärfe die AfD an. Er schonte aber auch die Bundesregierung nicht. Die Ampelregierung in Berlin sei ein Desaster für Deutschland, aber auch ein Desaster für Europa – der „Spuk“ müsse bei der nächsten Bundestagswahl ein Ende haben, sagte der CDU-Chef.

An diesem Montag wird Merz in der Berliner CDU-Zentrale gemeinsam mit von der Leyen auftreten. Und man kann sich schon jetzt sicher sein, dass der CDU-Vorsitzende dann nicht nur über europäische Themen reden wird, sondern den Wahlerfolg der Union vom Sonntag auch als deutliches Votum der Wähler gegen die Ampelkoalition deuten wird.

Am Sonntagabend gab Merz in seiner ersten Reaktion auf die Hochrechnungen jedenfalls schon mal den Ton vor. Der Wahlausgang sei ein „Desaster“ für die Ampelparteien und den Bundeskanzler, sagte der CDU-Chef. Es brauche jetzt „einen Politikwechsel in Deutschland“, es dürfe nicht so weitergehen, „wie es in den letzten zweieinhalb Jahren war“. Carsten Linnemann ging noch einen Schritt weiter. Der Bundeskanzler könne so nicht weitermachen, sagte Carsten Linnemann. „Eigentlich müsste er die Vertrauensfrage stellen.“