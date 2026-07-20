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CDU/CSU-FraktionSpahn-Nachfolge: Jetzt steht der Fahrplan fest

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Die Leihmutterschaft, derer sich Jens Spahn bedient hat, um Vater zu werden, hat nicht nur für ihn persönlich Konsequenzen. Kommt es zur Kabinettsumbildung?
Die Leihmutterschaft, derer sich Jens Spahn bedient hat, um Vater zu werden, hat nicht nur für ihn persönlich Konsequenzen. Kommt es zur Kabinettsumbildung? IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Die Unionsabgeordneten müssen ihre Sommerpause unterbrechen: Am 29. Juli soll die Bundestagsfraktion in Berlin zusammenkommen und ihren neuen Vorsitzenden wählen.

Von Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

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Um 11.14 Uhr steht der Fahrplan endlich fest. In diesem Moment erhalten die Unionsabgeordneten am Montag eine Nachricht. Viele erreicht die SMS im Urlaub, der Bundestag ist ja schon seit zehn Tagen in der Sommerpause. Doch nun müssen die Abgeordneten noch einmal zurück nach Berlin.

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Eben war der Fraktionsvorsitzende noch der mächtigste Mann nach dem Kanzler in der Bundes-CDU, angesichts der Empörung über die Leihmutterschaft musste Spahn seinen Rücktritt erklären. Was ist in den drei Tagen davor passiert?

SZ PlusVon Robert Roßmann

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