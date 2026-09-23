Friedrich Merz hat einen weiteren Tag als Bundeskanzler überstanden, inklusive der Fraktionssitzung der Union. Meine Kollegen Daniel Brössler und Robert Roßmann haben sich umgehört: Es sollte kein Scherbengericht werden, eindrücklich sei vor allem der Beitrag von Digitalminister Karsten Wildberger gewesen . Die Fraktionsführung hat sich schützend vor den Kanzler gestellt. Und es hat funktioniert.

Obwohl Merz sich bei der Pressekonferenz vorgestern ja schon wieder einen Lapsus erlaubt hat. Wenn es denn ein unbeabsichtigter Vorstoß war, ganz klar ist das nicht. Merz hatte die privaten Krankenversicherungen attackiert. Sie sorgten für ein Gefühl der Ungerechtigkeit in der Bevölkerung. Er, Merz, sehe das genauso. Wenig später ruderte er zurück. Was also hat er gemeint? Bastian Brinkmann hat sich der Kanzler-Aussage angenommen und erklärt in seinem Text, welche Reform die Bundesregierung tatsächlich anstrebt.

Einen Rückzug nach den Wahlen gab es gestern, ausgerechnet bei der Berliner Wahlsiegerin: Ferat Koçak, Bundestagsabgeordneter der Linken, lässt seine Ämter ruhen. Von ihm kursiert auf X ein Foto der Wahlnacht, auf dem er neben Ibrahim Ibrahim steht, einem Vertreter des „Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitees“. Laut Berliner Verfassungsschutzbericht kommen dort Anhänger der Terrororganisationen PFLP und Hamas zusammen.

Das allein würde für einen Rücktritt reichen, Koçak liefert aber gleich noch einen zweiten Grund: Er hat mit bekannten Clan-Mitgliedern gekungelt. Für die möglichen Koalitionspartner SPD und Grüne macht die Linke sich mit solchen Vorgängen nicht attraktiver.

Mit fragwürdigen Kontakten und Ausfällen aller Art kennt sich US-Präsident Donald Trump bestens aus. Er hat gestern in der UN-Generalversammlung geredet und dabei eine neue verbale Entgleisungsstufe erreicht, als er inmitten der Vereinten Nationen drohte, Iran zu „vernichten“. Amerikaner und Iraner hätten übrigens Gespräche geführt, die laut dem US-Präsidenten „sehr gut“ gewesen seien. Aber Trump ist bekanntlich keine verlässliche Quelle.

Nach den Wahlen

Die Abgeordneten sind sauer, aber vorerst schonen sie den Kanzler. Zwei Tage nach dem Wahldesaster von Mecklenburg-Vorpommern ist Merz zur Aussprache in der Unionsfraktion. Der Unmut ist groß. Fraktionschef Frei aber stärkt Merz demonstrativ den Rücken: „Der Bundeskanzler hat unsere Unterstützung“, sagt er. Zum Artikel

Berlin: Was würden die Pläne der Linken für die Stadt bedeuten? Die Linke will in Berlin regieren und macht es zur Bedingung, Wohnungsbestände großer Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Trump über Iran: „Soll ich sie zur Hölle schicken?“. Trump kündigt bei der Rede vor der UN-Generalversammlung ein mögliches Kriegsverbrechen gegen Iran an – die Gespräche zwischen Amerikanern und Iranern sind jedoch wiederaufgenommen. Der US-Präsident erklärt, er rechne mit einem Ende des Kriegs erst nach den Zwischenwahlen im November. Zum Artikel

Trump trifft Xi: Es geht um Handel, KI und Taiwan. Heute reist Chinas Präsident Xi Jinping nach Washington. Der US-Präsident bewundert Xi. Trotz des Konkurrenzkampfs zwischen den beiden Ländern wird der Empfang wohl sehr versöhnlich. Das könnte für Taiwan zum Problem werden. Zum Artikel

EXKLUSIV Internes Gutachten könnte Krankenkassen in Bedrängnis. bringen Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen haben hunderte Millionen Euro verzockt. „Ich weiß nicht, ob es jemals einen größeren Finanzskandal im deutschen Gesundheitswesen gegeben hat“, sagt der Rechtsanwalt André Große Vorholt, der den Skandal für eine Kassenärztliche Vereinigung aufklärt. Zum Artikel

EU hebt Sanktionen gegen russische Milliardäre auf. Weil einzelne Staaten mit einer Blockade von Russland-Sanktionen drohten, streicht die Union die Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman von der Sanktionsliste. Dafür wurden Sanktionen gegen rund 3000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate verlängert. Zum Artikel

EXKLUSIV Drohnenfund in Niedersachsen: Offenbar Sprengstoff in der Nähe gefunden. Hängt der Vorfall am Luftwaffen-Fliegerhorst Wunstorf mit dem Anschlagsversuch in Leipzig zusammen? Ermittler untersuchen nun weitere Verdachtsmomente. Das zeigen Recherchen von SZ, NDR und WDR. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Glasfaserausbau – Bundesnetzagentur skizziert Spielregeln für Open Access. Die Bundesnetzagentur will den Zugang zu Glasfasernetzen für andere Anbieter erleichtern. Neue Leitlinien sollen helfen, Streit über Preise zu vermeiden und mehr Wettbewerb zu ermöglichen. Auch wichtig: Eine Gruppe von 22 hochrangigen Politikerinnen und Politikern fordert strengere internationale Regeln für besonders leistungsfähige KI-Systeme. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Chinas Weg zur kontrollierten KI. Die chinesische KI-Regulierung schützt vor allem die Interessen der Kommunistischen Partei – sie zielt darauf ab, einen Kontrollverlust zu verhindern. Da wirkt es fast paradox, dass Expertinnen Pekings Vorgehen als wirtschaftsfreundlicher beschreiben als das der EU. Die Kombination aus Flexibilität und Sicherheit gilt als Vorteil in laufenden Technologie-Wettrennen. Zum Briefing