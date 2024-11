Im März kann es im oberitalienischen Cadenabbia, am Westufer des Comer Sees, noch recht frisch sein. Laut Klimatabelle liegt die Durchschnittstemperatur dort in dieser Jahreszeit bei 13 Grad. Den Mitgliedern des CDU -Präsidiums allerdings kann das März-Wetter inzwischen egal sein. Denn die Frühjahrsklausur, die zur Vorbereitung der Bundestagswahl am Lieblingsurlaubsort von Konrad Adenauer stattfinden sollte, fällt aus: Die Ampel ist Geschichte, gewählt wird schon am 23. Februar statt am 28. September – und in der Union muss deshalb jetzt alles ein bisschen schneller gehen.

Allerdings, so hört man es aus dem Konrad-Adenauer-Haus, haben sie in der CDU schon seit Juli mit zwei Szenarien geplant: einer regulären Wahl im Herbst und einer vorgezogenen im Frühjahr. Im Sommer haben dementsprechend die Gespräche zum Wahlprogramm begonnen. Der Wahltermin im Februar verkürzt die Zeitspanne zwar nun noch einmal. Die CDU aber sieht sich gut gerüstet, weil sie jetzt, wo das Wahlprogramm deutlich schneller auf die Beine gestellt werden muss, von ihrem neuen Grundsatzprogramm profitieren kann.

In der Tat hat der CDU-Parteitag Anfang Mai ein neues Grundsatzprogramm beschlossen, dem ein zweijähriger, breiter Beteiligungsprozess in der Partei vorausgegangen war. Praktischerweise war der heutige Generalsekretär Carsten Linnemann damals Vorsitzender der Programm- und Grundsatzkommission. Wenn er sich heute also über das Wahlprogramm beugt, kann er auf die Überlegungen und Beschlüsse in den damaligen Arbeitsgruppen zurückgreifen und hat sie selbst noch präsent.

Das CDU-Wahlprogramm hat drei Schwerpunkte

Für die CSU sagte Generalsekretär Martin Huber vergangene Woche ebenfalls, dass sie „seit Monaten“ dabei seien, sich auf den Wahltag vorzubereiten. Der CSU-Parteitag im Oktober sei schon mal ein „erfolgreicher Auftakt“ gewesen.

Der Kreis derjenigen, die in diesen Tagen das Bundestagswahlprogramm final formulieren, ist klein: Neben Linnemann gehört Thorsten Frei dazu, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, außerdem CSU-Generalsekretär Huber und Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Aus CDU wie CSU heißt es, dass man eng und gut zusammenarbeite. Am 17. Dezember soll das Wahlprogramm in einer gemeinsamen Vorstandssitzung beschlossen und danach vorgestellt werden. Noch nicht verkündet wurde, ob es einen Wahlprogramm-Parteitag geben wird. Aus CDU-Kreisen hieß es aber zuletzt, es laufe darauf hinaus.

Über konkrete Formulierungen des Wahlprogramms will vor dem 17. Dezember niemand sprechen. Generalsekretär Linnemann aber nennt die drei Schwerpunkte: „Innere Sicherheit, Wirtschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt.“ Das kann natürlich alles und nichts bedeuten, allerdings ist klar, dass das Grundsatzprogramm die inhaltliche Basis für das Wahlprogramm sein wird. „Wenn es totale Überraschungen geben würde, hätten wir auch etwas falsch gemacht“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Frei. Er verspricht allerdings schon den ein oder anderen Punkt, „mit dem vielleicht nicht jeder gerechnet hätte“.

Auftauchen dürfte auch die Wehrpflicht

Grundsätzlich muss ein Wahlprogramm konkretere Maßnahmen enthalten als ein Grundsatzprogramm, weil es für eine kürzere Zeitspanne gedacht ist. Die Positionierung zur Migration allerdings ist schon im Grundsatzprogramm der CDU ziemlich detailliert ausgefallen. Gefordert wird, dass jeder, der in der EU Asyl beantragt, in einen „sicheren Drittstaat“ überführt werden soll, um dort sein Verfahren zu durchlaufen. Danach soll „eine Koalition der Willigen“ jährlich ein „Kontingent schutzbedürftiger Menschen“ aufnehmen und „gerecht“ auf die EU-Mitgliedsstaaten verteilen.

Auftauchen im Wahlprogramm dürfte auch die Wehrpflicht. Die CDU will die Aussetzung der Wehrpflicht zurücknehmen und in ein „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“ überführen. Die CSU fordert Ähnliches.

Besonders viel Raum einnehmen dürfte aber die Wirtschaftspolitik, inklusive Steuern und Sozialem. Denn: Die wirtschaftliche Lage hat sich in den vergangenen Monaten weiter verschlechtert, außerdem ist Wirtschaft ein Thema, mit dem insbesondere Kanzlerkandidat Friedrich Merz verbunden wird. Laut Politbarometer war die Migration lange das wichtigste Thema für die Bürger. Im November aber ist die Wirtschaftslage, vorher auf Platz zwei, ganz vorne gelandet. „Die Menschen wollen Antworten auf die ökonomische Krise“, sagt Frei. Seit Unternehmen den Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen angekündigt hätten, sei die Krise für die Bürger sehr viel konkreter geworden. Mit dem Wahlprogramm solle deshalb klar werden, „wie wir uns die Wende in der Wirtschaftspolitik vorstellen“.

Ist die Wahl schon gewonnen? Thorsten Frei sagt, es sei noch nicht gelaufen

Die grundsätzlichen Positionen der Union auf diesem Feld sind bekannt. In einem wirtschaftspolitischen Papier von Mitte August etwa fordert die CDU die Senkungen der Unternehmensteuern auf 25 Prozent, Entlastungen in der Einkommensteuer und die schrittweise Abschaffung des Solis; die CSU hat ähnliche Forderungen aufgestellt. Zugleich soll das Bürgergeld wieder abgeschafft und durch eine neue Grundsicherung ersetzt werden, samt strengerer Regeln für die Betroffenen.

Das Problem gerade in der Wirtschafts- und Steuerpolitik aber ist: Sollte die Union sehr konkrete Forderungen erheben, könnte sie am Ende ausgerechnet in ihrer Kernwählerschaft Enttäuschungen produzieren. Zum Beispiel dann, wenn Entlastungsversprechen nicht eingelöst werden können, weil die Kassenlage es nicht hergibt. „Wir wären gut beraten, nichts zu versprechen, was wir nicht umsetzen können“, sagt Frei. Auch Linnemann warnt vor utopischen Versprechen – gleichzeitig aber auch davor, schon jetzt in Kompromissen zu denken.

Auch deshalb plant die Union, neben ihrem Wahlprogramm auch ein Sofortprogramm vorzulegen. Das soll konkrete Maßnahmen enthalten, die man quasi sofort umsetzen könnte nach einem Wahlsieg. Zunächst aber muss dieser Wahlsieg überhaupt erst mal errungen werden, das wissen sie natürlich in der Union. Auch wenn die Umfragen für CDU und CSU sehr viel besser sind als für SPD und Grüne, plädiert Frei für Demut: „Niemand sollte den Eindruck erwecken“, sagt er, „es sei schon gelaufen.“